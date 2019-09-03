من الشائعات حتى عجز الأطباء.. القصة الكاملة لمرض فجر السعيد: كنت هموت

"الأطباء انتظروا وفاتي في أي لحظة" أول تعليق للإعلامية الكوتية فجر السعيد، أسكتت به شائعات طالتها على مدار شهرين حول حقيقة مرضها، معلنة معاناتها من أزمة صحية حرجة دخلت إثرها العناية المركزة، واستدعت تدخل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، لنقلها للعلاج في فرنسا.

وعن تفاصيل مرضها، قالت الإعلامية الكويتية عبر مداخلة هاتفية في برنامج "هنا الكويت" المذاع على قناة "سكوب"، إنها أصيبت بما يسمى "تسريب"، وهو ما أدى إلى تسمم وظائف أعضاء الجسم، موضحة أنها خضعت لعملية جراحية واحتجزت بالعناية المركزة منذ 3 أيام، مستدركة أنها تجاوزت الأزمة بفضل المساندة والدعوات التي تلقتها من محبيها وأصدقائها.

بداية مرض فجر السعيد

كانت بداية إعلان مرض فجر السعيد، عبر حساب على "تويتر" حمل اسم "دسمان"، ذكر أن الإعلامية الكويتية تعرضت لوعكة صحية انتقلت على إثرها للمستشفى، وأنها تعرضت لنزيف حاد مع توقف في القلب.

وجاء نص التدوينة: "الآن فجر السعيد تعرضت لنزيف حاد مع توقف بالقلب وإعادة تشغيله نتيجة لإجراء عملية في مستشفى طيبة وسيتم نقلها الآن إلى مستشفى مبارك الكبير، لكنهم بانتظار سيارة الإسعاف لنقلها من مستشفى طيبه بسبب عدم جاهزية سيارة إسعاف المستشفى بالأجهزة الطيبة اللازمة لنقل مثل هذة الحالات".

مشاهير ودعوات بالشفاء

ومع انتشار نبأ تعرض الإعلامية الكويتية لوعكة صحية، بدأ المشاهير والفنانون الدعاء لفجر السعيد، ونشر صور لها، ومن بينهم الفنان طارق العلي الذي كتب تغريدة على "تويتر" يطالب بالدعاء لها، "سلامات ومتشوفين، الأخت الإعلامية الكاتبة فجر السعيد اسأل الله أن يمن عليج بالشفاء العاجل".

الإعلامي الشاب حمد قلم، غرد أيضا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "دعواتكم بالشفاء للكاتبة فجر السعيد تعرضت لوعكة صحية وتم نقلها للمستشفى قبل شوي".

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كما طلبت أيضًا الإعلامية مي عيدان، جمهورها بالدعاء للإعلامية الكويتية بالشفاء عبر "تويتر" قائلة: "اللهُم اشفي فجر السعيد فأنت أعلم بحالها اللهُم رد عافيتها وخفف عنها ألمها وأرحم ضعفها وقلة حيلتها اللهُم لا ترينا فيها بأسًا يُبكينا ربي اشفيها شفاءًا لا يُغادر سقمًا يا من تُعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دُعاء البائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل يارب العالمين".

تفاصيل المرض

وما بين الشائعات ودعاء المشاهير، خرج زوج فجر السعيد سعود السبيعي، وهو محام كويتي، ليكشف تفاصيل الحالة الصحية لزوجته، قائلًا إنها كانت تخضع لعلمية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة بضاحية صباح السالم في الكويت، إلا أنها تعرضت لحالة صحية حرجة بعد العملية ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير.

وأوضح زوج فجر السعيد، وفق ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، إن ما حدث بعد العملية هو "تسريب"، ما أدى إلى تسمم في وظائف أعضاء الجسم، مبينا أنها كانت على وشك التعرض لتسمم، لذا نقلت للعناية المركزة، بحسب السبيعي.

زوج فجر السعيد ينفي توقف قلبها

ونفى سعود السبيعي، وهو مستشار سياسي سابق لرئيس مجلس الأمة، توقف قلب زوجته خلال إجرائها العملية الجراحية، كما نفى كذلك تعرضها لنزيف خلال تلك العملية، مستبعدا أن يكون "التسريب" حدث بسبب خطأ طبي، موضحًا أن الأمور ستتضح خلال 3 أو 4 أيام كأقصى تقدير، مؤكدًا أن زوجته تتلقى الرعاية المناسبة في مستشفى مبارك الكبير، وباتت حالتها مستقرة.

رغم الخلافات.. أصالة تدعو لـ فجر السعيد بالشفاء

"لا شماتة في المرض" مثل يوضح موقف الفنانة أصالة من مرض فجر السعيد، فرغم خلافاتها مع الإعلامية الكويتية منذ فترة، وهجوم الأخيرة على أصالة خلال غناءها أغنية وطنية كويتية ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير"، داعية لها بالشفاء

حساب فجر السعيد يحذر من تداول أنباء كاذبة حول مرضها

ومع انتشار شائعات مغلوطة حول مرض فجر السعيد، حذر حساب الإعلامية الكويتية الرسمي على "إنستجرام"، من تداول أخبار كاذبة حول مرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد، مؤكدًا أن حالتها مستقرة وفي تحسن ملحوظ، وتحظى باهتمام الطاقم الطبي المشرف على حالتها في المستشفى، ومن كبار المسؤولين.

أحلام تدعم فجر السعيد

دعمت الفنانة الإماراتية أحلام، الإعلامية الكويتية فجر السعيد، من خلال الدعاء المستمر لها ونشر تغريدات لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وفي إحداها كتبت: "الجبارة المحنكة إعلامياً وسياسياً، كاتبة تُرفع لها القبعات التي كل ما أشاهدها تتعافى أمام عيني ولو ببطء أشعر بالفخر أني عرفتها في يوم من الأيام".

الشيخ صباح الأحمد يأمر بعلاجها في الخارج

وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، بنقل "فجر"، إلى فرنسا بطائرة خاصة لتلقي العلاج، حسبما أكد نجل شقيقة فجر السعيد خلال تدوينة له عبر موقع "تويتر".