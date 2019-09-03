ليلة في المتحف.. سوسن بدر بـ4 إطلالات فرعونية مُبهرة

تتجول في أناقة فرعونية أصيلة، تصحبها موسيقى هادئة وصاخبة، في ملامح أقرب إلى الملكة "نفرتيتي"، لتضفي عليها إطلالاتها الكلاسيكة والشبيهة بالقدماء المصريين إلى جانب التحف المحيطة والشعر الأبيض؛ لمسة جمال ذو وقار خاطف لتعبر التجربة التي خاضتها سوسن بدر أصدق تعبير عن عبق وسحر الحضارة المصرية.

"ليلة في المتحف" اسم فيلم قصير مدتة دقيقة و6 ثوان، بطلته الفنانة سوسن بدر أعلنت عنه عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلاله بأربع إطلالات مختلفة بعضها كلاسيكي والآخر فرعوني، من تصميم Ahmed Serour.

ظهرت سوسن، في بداية الفيلم القصير مرتدية فستان أوف شولدر أبيض طويل والذي اعتمدت على الشعر القصير خلال إطلالتها، وفي الإطلالة الثانية ظهرت بفستان أزرق طويل، بأكمام، مع الماكياج الحاد والشعر الأبيض الطويل، متجولةِ داخل المتحف وبين التماثيل الفرعونية، وتضمنت الإطلالة الثالثة الظهور بفستان أخضر بريش، حافية القدمين.

وكانت الإطلالة الآخيرة بفستان نحاسي يرمز للعصر الفرعوني، واعتمدت على الماكياج الحاد الذي يتناسب مع الإطلالة بالإضافة لارتدائها إكسسوارات وأقراط فرعونية، من إبداع عزة فهمي.

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وتقدمت سوسن، بالشكر إلى إدارة المتحف المصري، بالإضافة لفريق العمل الذي تعاون معها للظهور بهذه الإطلالات.

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وظهرت الفنانة سوسن بدر إلى جانب الملكة "نفرتيتي" إحدى ملكات مصر القديمة، وأكثرهم جمالًا، على غلاف مجلة "Harper's Bazaar Arabia"، في إطلالة فرعونية.