العلم يفسر سر إنجذاب الرجال لجسم كيم كردشيان.. الخصوبة هي السبب

لم يقف الأمر عند حدود "أذواق المتابعين"، صار لـ"كيم كردشيان" نجمة تليفزيون الواقع،والمطربة "بيونسيه" أسباب أخري تزيد من فرص الإعجاب بهما وزيادة عدد متابعيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كون أن النجمتين يتمتعان بـ"جسم الساعة الرملية"، وهو أحد اكثر اشكال الجسم اثارة للرجال وجذبا لهم، وذلك بحسب دراسة حديثة نشرت في مجلة Frontiers in Psychology، وذكرت أسباب انجذاب الرجال للنساء اللائي يمتلكن قوام "الساعة الرملية"

وقالت الدكتورة جين بوفيت،عالمة الأحياء التطورية في جامعة "ستوني بروك"، إنَّ نسبة الخصر إلى الأرداف وراء هذا الانجذاب، وهو ما يعرف بمصطلح WHR، ما يجعل شكل جسمها أكثر خصوبة.

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وتقول الدراسة، إنَّه كلما تقدمت المرأة في العمر يقل لديها معدل WHR، ما يجعلها أقل جاذبية بالنسبة للرجال عن فترة شبابها.

وأضافت أن "WHR تتعقب إمكانات التكاثر، لأن الدهون تتقيد في أماكن معينة حتى مع اختلاف كمية تناول الطعام، إذ يتجنب الجسم حرقها".

وتابعت أنه "في أواخر الحمل والرضاعة، تصبح الدهون متاحة كمصدر رئيس للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تعد حيوية لنمو الدماغ في المراحل المبكرة فتقل الجاذبية"، مستكملة أنه يعد كذلك مؤشرًا على السلوك الجنسي أو إشارة تحذيرية من الطفيليات في البطن.