الامارات | أحلام تصف أصالة بالثعبان: أنا أكره المنافقين وتسحقين ال "بلوك"

شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تصف أصالة بالثعبان: أنا أكره المنافقين وتسحقين ال "بلوك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصفت الفنانة أحلام الفنانة أصالة بانها مثل الثعبان وقالت في حوار مع الصحافية ندى عقيقي"أنا أكره المنافقين.. وأنها تعمّدت عمل حظر "بلوك" لها، وإلغاء متابعة حسابها على مواقع التواصل لأنها لا تستحق أكثر من ذلك، ووصفتها بالمنافقة التي تنزلف.

ولفتت أحلام إلى أن أصالة تتصرف متل الثعبان، وقالت: "بتقول على فجر السعيد إنه في مطربة خليجية صاحبتها هي اللي بتحرضها علي عشان تهاجمني ولما يسألوها مين تقول من غير ذكر أسماء.. ومن المعروف إنه فجر السعيد هي توأمي.. وبدي أقولك أنا لساني مو قصير أنا لساني كتير طويل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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