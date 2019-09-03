تشهد أحداث مهمة خلال هذا الشهر

مهنياً: بانتظار أن يتنتقل الكواكب من معاكسة برجك من العذراء عليك بالتأني والإنتباه وتقبل الآتي من دون تأفف أو تذمر. إن مواقع الكواكب،تبدو دقيقة جداً في هذا الشهر. لا تديّن المال لأحد ولا تقبل أي شيء من دون ضمانات. بعض مواليد الحوت كات يقطعون مشروعاً بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم أو يوجّهون قضية قانونية أو ملاحقات لسبب ما. إنتبه لأقولك ولا تبح بالأسرار واصغ إلى صوت العقل. تستعيد بعض الإتزان على أثر انتقال الزهرة الى برج الميزان ومن ثم تتبعه الشمس ما يخفّف من بعض الضغوطات وتتنفس الصعداء بعد فترة قاسية وتجارب مزعجة إضطرتك إلى المقاومة لأشهر. قد تشتد المواجهات في حياتك المهنيّة والشخصيّة على هاد سواء، وتتلقى أخباراً لا تروق لك. إنّ الحكمة تقضي في الصبر والهدوء، وفي عدم المغامرة أو المجازفة في أي مجال. تهدّدك مشاكل مهنيّة تناضل معها من أجل تثبيت موقعك والمحافظة عليه، وتنشغل أنت بمفاوضات واتصالات وخلافات خاصة إذا كنت بصدد مناقشات من أجل عقد عمل جديد.

عاطفياً: أمّا في الحياة الشخصية، فقد يصعب التفاوض والتحاور مع المحيط.بسبب معاكسة الزهرة في القسم الاول من الشهر بحيث يفاجئك أحدهم ويطالبك بما لا تستطيع اعطائه ربما، أو تجد أن الأخرين يسدون اذانهم عن صرخة لك أو أن الأجواء معادية قليلاً، وتأسف لبعض المطالب التي لم تخطر ببالك سابقاً. قد يحاسبك الشريك على تقصير مادي أو يفضل عليك من هو أكثر ثراءً وقدرة ماليّة. تتبدل الاوضاع الفلكية مع انتقال كوكب الزهرة الى برج الميزان الذي قد يحمل مغامرة أو لقاء أو سفرة أو تغييراً لصالحك. كما يحمل اليك الهدايا والمفاجآت العاطفية والمناسبات السعيدة والتطورات الايجابية والفرص المصالحة والتسوية والانسجام قد يفاجئك الحبيب بموافق مميزة ويلاطفك ليكسب رضاك فتقوى العلاقة بينكما وتشتّد الروابط. للعازب وجود الزهرة في الميزان جعلك تعيش حبا وانفعالات وفرحة وتمارس جاذبية بثقة عالية بالنفس تأسر القلوب بحضورك وحديثك وانفتاحك.