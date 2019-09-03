مهنياً: قد تتلّقى في هذا الشهر عرضاً مغريّاً، أو تبلغ منصباً طالما حلمت به، أو توكل إليك مهمّة تحمّلك مسؤولية كبيرة، ما يزيد ثقتك بالنفس التي تبدو ضروريّة في هذه الأثناء لتخطّي بعض الإشكالات الصغيرة المحتملة في الطريق. أنت الآن في مرحلة فلكية إيجابية وتتألّق بنجومية مطلقة، فتتقدّم بالطلبات ويستجاب لك، كما إنّ الفلك يدعوك للتفاوض وعرض المشاريع بدون خشية. قد تتلقى مفاجأة ماليّة سارّة في الأسبوع الأوّل. تطلّ على فترة خريفيّة جيّدة، ولو انتابك شكوك في بعض الأحيان، أو عانيت من بعض الأوجاع التي تستدعي الإهتمام المباشر ومراجعة الطبيب. أمّا تحذيرات الفلك فتنصّب على كلّ ما يحتاج إلى توقيع من قبلك أو إلى التزام طويل الأمد لكن انتقال الزهرة بتاريخ 14 الى مواجهة برجك من الميزان ومن بعدها تنتقل الشمس الى الميزان ما يشير إلى بعض التأجيل في سفر تودّ القيام به، أو في مشروع تضعه على السكة وتعيد دراسته من جديد. تشتدّ الصراعات ما يجعلك ربما تدافع عن مواقفك ضد بعض الإفتراءات، إذ قد تتعرّض لهجوم يزعجك ويثير غضبك فتتصدّى له بكلّ قوّتك.

عاطفياً: تترك انطباعاً جيّداً أينما حللت وتنعشك أجواء اجتماعية مؤاتية،تحت تاثير كوكب الحب من برج العذراء الصديق الذي يجعلك تعيش اوقاتًا سعيدة في الحب كما في الصداقة، فتبدو فرحًا مبتسمًا، مسرورًا بأجواء الحنان التي تحيطك من كل صوب. تلمس حرارة عند المقرّبين وتحب هذا التقارب واجواء الودّ التي تغمر علاقاتك. يساعدك الحب على التفاوض بشأن اتفاقات عائلية لا بدّ منها وتحاول ان تسوّي مشكلة مع احد الاولاد او افراد العائلة إلاّ أنّك ابتداء من تاريخ 14 مع انتقال الزهرة الى الميزان المواجه لبرجك تبدو متشدّداً في كلّ المحيط وتأخذ على الآخرين وإهمالهم أو عدم تولّي مسؤوليّاتهم، أو تلوم نفسك على تقصير سابق، بعد حفلة تذمّر بيديها المقرّبون. قد تمرّ ببعض التناقضات بين واجبات لا بدّ منها، وتوق نحو الحريّة أو تمضيّة أوقات التسلية مع الأصدقاء. يحتاجك أحد المسنّين في العائلة أو أحد الأبناء، فتضحّي ببعض حريّتك من أجل الإعتناء به وتسوية قضاياه وملاحقة أموره. "فمتى وجدت الإرادة والصبر فلا يبقى شيء صعباً" تذكّر هذه الحكمة في هذا الشهر.

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