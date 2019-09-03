تشهد أجواء ناجحة خلال هذا الشهر

مهنياً: اجواء ناحجة رابحة وممتازة مع وجود الكواكب والشمس في برج العذراء الصديق قد تتحقق أمنيات أو تتجسد رغبات كانت حتى الآن من عالم الأوهام وتتصرف بروح القادر والمنتصر، وتباشر بما هو أساسي أو مغاير تماماً لتوجهاتك السابقة. كذلك سوف تتلقى المساعدة الكبيرة لتحقيق مشروع مهم فيقرع الحظ بابك ويفتح أمامك مجالات واسعة وفرصاً استثنائية يجب أن تلتقطها، لكي تحظى بنتائج إيجابية ملموسة على كل الأصعدة. تلاقي الدعم والتأييد أو المساعدة، تستوعب بسرعة تتحرك بسرعة تركض في كل الاتجاهات تطرح افكارك بذكاء اسلوبك سلس تصل الى نتيجة مهمة وناجحة فتعرف فترة مزدهرة على الصعيد الاجتماعي، مليئة بالمفاجآت والدعوات والمناسبات والأسفار المفاجئة ويجعلك المشهد الفلكي واثقاً متمتعاً بمعنويات قوية وقادراً على إيجاد تسويات للمشاكل بعيداً عن التطرف حتى إذا تطلب الأمر بعض التضحيات. تتاح لك فرص استثنائية لكي تتقدم بثبات نحو إنجاز المهمات، لكن سوف يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال الشمس والكواكب مجتمعة الى برج الميزان المواجه لبرجك فتشعر أنّ أحداً يستغلك أو أنك لم تنل ما تستحق من مكافأة. تلتبس عليك الأمور في بعض الأوقات وتنتابك شكوك بالنسبة إلى بعض المشاريع فتتآمر الطوالع الفلكية ضدك ما يجعلك تتذمر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات أو محاولة احتيال فكن متيقظاً وحذراً ولا توقّع على ورقة أو مستند كي لا تندم ولا تعرّض استقرار وظيفتك للمخاطر، احتمال ان تخيب آمالك لذلك اكتفي بالامور البسيطة والغير معقدة ركز على الامور السهلة ودقق في التفاصيل.

عاطفياً: تسكنك رغبة في المعرفة والإنفتاح، مع وجود كوكب الزهرة في برج العذراء الصديق الذي يوفر لك إمكانات كثيرة في المجال الإجتماعيّ والشخصيّ، وقد تعقد صداقات غنية وتتعلم منها الكثير. تتوطّد العلاقات وتتوسّع الإتصالات مع بعض الجهات الفاعلة أو مع ناس مميزين في مجالاتهم، وقد يحمل إليك الفلك مفاجأة تأتي عن طريق أحدهم. فإذا كنت وحيداً فتصادف من يملأ فراغ قلبك، أما إذا كنت مرتبطاً فقد يحمل إليك الشريك هدية أو مفاجئة. تبدو حياتك الإجتماعية غنيّة جدّاً ومليئة بالإحتفالات والمناسبات والدعوات.تتبدل الاحوال الفلكية العاطفية مع انتقال الزهرة الى مواجهة برجك من الميزان تنتابك هموم وقلق وتواجه خيبة أو تعرف جدلاً وخلافاً محتملاً ويشير إلى أنك والشريك تعيشان فترة من القلق والحيرة وقد تظهر متاعب عائلية او صحية او اعطال ومشاريع منزلية لذلك تمالك اعصابك ولا تحاول اثارة المواضيع الحساسة

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