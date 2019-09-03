تشهد أمور صعبة ومعقدة خلال هذا الشهر

مهنياً: إنه بالتأكيد شهر صعب ومعقد تكون مواقع الكواكب معاكسة هذا الشهر من برج العذراء المواجه لبرجك وأعني تحديداً الشمس وعطارد بالإضافة الزهرة والمريخ الذي قد يسبب لك ذبذبات متناقضة تجعلك تحتار أحياناً او تطرح على نفسك أسئلة حول كيفية التصرف والمواجهة. من الضروري تجنب المجازفات هذا الشهر قد الإمكان لان الحظ لن يدعمك فلا تستخف بواجباتك ولا تظنّ أن الساحة خالية من الأعداء أو المعاكسات.لكن ابتداء من تاريخ 14 مع انتقال كوكب الزهرة الى برجك تدخل في دورة من الحظ والإزدهار وتستمتع بحريّة كبيرة للحركة والتصرف السليم. يتابع الحظ طريقه مع دخول الشمس الى برجك بيتاريخ 22 فتقوم بمبادرات مجدية وتسير في مشاريع جديدة، أو تطوّر القديمة منها وتشعر بالإرتياح. تحصل على حقّ طالما طلبت به وتسير نحو تنفيذ الأهداف بدون معوقات. تتلقّى مكافأة على أعمال قمت بها وتتشجع على الانفتاح على ثقافات متنوعة وقد تحمل لك سفراً أو اهتماماً بدراسات جديدة. تشجعك على تكرار المحاولات وعلى تخطّي السطحيات بالانفتاح على الجديد والغريب.

عاطفياً: وجود كوكب الزهرة في مواجهة برجك من برج العذراء يجعل الاجواء بطيئة وغير مشجعة على اثارة المواضيع الحساسة والجديدة لذلك حاول ان تتجنب كل الخلافات ولا توجه انتقادا او ملاحظة سلبية وحاول ان تتفهم مزاج الحبيب واياك ان تفقد صبرك اذا شعرت بفتور الاجواء العائلية والعاطفية ولا تتسرع في إلقاء اللوم على من حولك عندما تتدهور الأمور كي لا تتسع الهوة بينكما. للعازب إياك التهور في إطلاق الاحكام، إذ يجب أن تأخذ أيضاً بعين الاعتبار أن جوّك الخاص ليس صافياً ينصحك الفلك بأن تتخذ خطوات جدية لتعيد العلاقة الى سابق عهدها.تتحسن الاجواء العاطفية مع انتقال كوكبك الاساسي الزهرة الى برجك بتاريخ 14يغمرك ببهاء وتألّق وبرغبة في لمّ الشمل وجمع الناس حولك. تزداد شعبيتك وربما يعود شخص من الماضي ليعبّر لك عن حبّه. تستعيد حب الحياة وعذوبة اللقاء بأشخاص مخلصين فانت لا تستطيع ان تعيش بعزلة أو بعيداً عن الحركة والصخب. إذا كنت مصوباً إلى شخص، فقد تكون في المكان المناسب وفي الوقت المناسب للقائه والتحدّث إليه.

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