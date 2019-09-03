تشهد أمور إيجابية خلال هذا الشهر

مهنياً: يكون الحظ الى جانبك ويعزّز قدراتك وحماستك فتعيش شهرا واعدا بفرص لتعزيز الوضع ولاستعادة الموقع. إن وجود الشمس والكواكب مجتمعة في برجك حتى تاريخ 22 هو بمثابة ضوء أخضر وعلامة رضى للانطلاق. انتهت فترة التعب وحان الوقت لتواجه الحياة بتفاؤل وعزيمة.تُتاح لك فرصة الدفاع عن حقك وطرح أفكارك حين تبدو لك الأمور جداً واضحة. إنه شهر جيّد تجتاز خلاله بعض العراقيل وقد تعتمد أسلوبًا جديدًا في تحرّكاتك وتغيّر في أدائك قد تحضّر لسفر أو تشارك في محاضرات ونقاشات عامة. فأنت تملك أفكارًا خصبة تلاقي الإعجاب. سوف تشعر بثقل الضغوط وقد تضطر لتكثيف عملك وتهتم بشكل أكبر لنوعية أدائك. كذلك سوف تدخل ابتداء من تاريخ 22 موعد انتقال الشمس الى برج الميزان ستدخل مرحل مهمّة تجد نفسك منشغلاً بهموم دراسيّة أو مهنيّة أو اجتماعيّة. تغوص في واجباتك وتشعر بالقلق لأهميتها يعدّك الفلك بشهراً جميلاً يعيد إليك الأمل والاستقرار المنشودين. فمواقع الكواكب جيدة وستخدم مصالحك بشكل كبير. لذلك اطمئن فكلّ ما عليك أن تفعله هو ضبط النفس والتخلي عن بعض الأفكار السلبية تكتشف الصديق وتعزز بعض التحالفات الضرورية.

عاطفياً: تكون الاجواء متفائلة وداعمة معظم ايام الشهر ويعدك كوكب الحب المتنقل في برجك باحتفال كبير او بمناسبة غير اعتيادية تخوضها بكثير من الحماسة ويحدثك عن حدث عاطفي ومفاجأة سعيدة وافراحا وملذات ولقاءات شخصية عائلية واجتماعية مميزة فتبدو حياتك العاطفية غنية جدا انه شهر جيد يسمح لك بتعزيز علاقة غير مستقرة وستملك الجرأة لاتخاذ خطوات جريئة لقد حان الوقت لأخذ العلاقة الى مستوى اعلى وقد تجد حلا لمشكلة عالقة منذ فترة وتحقق بعض الامنيات الشخصية كخطوبة او زواج انه شهر مميز لتطوير العلاقة ووضع الاسس المتينة لإنجاحها في المستقبل.

قد يهمك أيضاً :