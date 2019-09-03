يسيطر عليك شعور بالتعب والإجهاد خلال هذا الشهر

مهنياً: يسيطر عليك شعور بالتعب والإجهاد نظراً لضعف الفرص وفراغ الحظوظ الأمر الذي يسبب لك القلق وذلك في الأسابيع الثلاثة الأولى. قد تعيش فترة إرباك وفشل أو خسارةأو ربما تعرّض استقرار وظيفتك للمخاطر. حاذر من سوء تفاهم أو اصطدام بآراء الآخرين. قد تعاني مطلع الشهر من تأخير وخيبة وإحباط نظراً لموقع الشمس والكواكب مجتمعة في برج العذراء المواجه لبرجك فالركود هو سيد الموقف والكواكب تدعو الى عدم التسرع لأن النتيجة هي ذاتها لا جواب. وربما تكون بداية الشهر بطيئة وقليلة النفع وفارغة ومحبطة وسيبقى الجو هادئاً حتى تاريخ 22. تتبدل الاوضاع الفلكية ويبدأ القسم الثاني من الشهر على نغمة جيدة ورابحة وينتهي بتقدم انفراجات وتغييرات مهمة جدا مع وصول الشمس الى برج الميزان الصديق لتبدأ الامور بالتحسن فتدخل في محطة مهمة تستمر اربعة اسابيع ويعدك بآمالا كبيرة وبغد افضل فالاقدار تتغير وتبدا المعطيات بالتبدل لصالحك فتعيش مرحلة فلكية جديدة بحيث توسع دائرة التحركات والاتصالات والتحالفات وتنهال عليك المجاملات في هذا الشهر الذي يزيد من رونقك ويفتح أمامك آفاقاً جديدة فيعدك بحظوظ آتية وعلاقات أكثر استقراراً ونجاحا مهنيا وماليا تتوفر لك الفرص والاتصالات المفيدة،الايجابيات والحظوظ فلا تضيع الوقت الثمين استغل كل لحظة كي تحسن امورك ما يجعلك تطل على فترة مزدهرة، تحمل اليك نفوذًا وترقية او تقدّمًا في مجال الاعمال.

عاطفياً: ان مواجهة كوكب الحب في القسم الاول من الشهر من برج العذراء المواجه لبرجك الذي قد تثير النزاعات في حياتك الزوجية فتعيش تناقضات وربما تعاني من مرض يخص احد الوالدين او الاولاد وتضطر الى الغاء مواعيد او سفر. قد تتدهور العلاقة مع الشريك وتصل الامور الى حافة الهاوية بسبب عدم التفاهم ما يجعل الاوضاع العاطفية والعائلية دقيقة جدا تسبب لك مواقف نزاعية فلا تقحم نفسك في مواقف صعبة وحاذر ان تجرح مشاعر من تحب تتبدل الاجواء العاطفية للافضل مع انتقال كوكب الزهرة الى برج الميزان الصديق يوم 14 فتتحرّر من الضغوط العائلية والعاطفية وتبدو في احلى حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومنسية والسعادة والارتياح تحت تاثيرات كوكب الحب الذي يجعلك تعوض عن الوقت الضائع انها فترة التغيير والانتقال والتحسين والاسفار التي تساعدك على تمتين الروابط.

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