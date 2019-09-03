تنتظرك أمور مهمة خلال هذا الشهر

مهنياً: : تشير الاجواء الفلكية عن شهر مثمر ويكافأك الحظ بجائزة معنوية وبمزيد من التقدير والاعجاب بحيث تتحدث التأثيرات الفلكية عن لقاءات وزيارات وأسفار ودراسات ما يجعلك تعيش اجواء حماسية متفائلة وتخوض تجارب جديدة بثقة عالية ويكون المؤشر الفلكي ايجابي ومشجع يدعمك بالمعنويات والثقة بالنفس فترة تفتح امامك المجال لتكون قوي جريء ومتحمس في مواجهة الامر الواقع متكيفا مع الاجواء وراض عنها كل المعطيات المتوفرة ممتازة تجعلك تدافع عن مصالحك بجرأة وتتلقى جواباً او نتيجة لتساؤلاتك تتوق إلى الكمال في وقت تكون معظم الكواكب في برج العذراء الترابي مثلك، ما يحثّك على العمل بدون توقف والضغط على الآخرين لكي يواكبوا خطواتك، وعلى شحن الأفكار والنفوس باتجاهات تراها مناسبة. تسلّط الضوء على بعض الأفكار التي واكبت الأشهر الأولى من السنة، وتبدو حريصاً على إنجاح خطوة مهما كانت التضحيّات. قد تلجأ إلى عمليّ تنظيم على كلّ الأصعدة، وتفرح بخير يتعلّق بوضوح صحيّ يخصّك أو يخصّ أحد المقرّبين.تتابع الحظوظ مع وصول الكواكب مجتمعة الى برج الميزان الهوائي الصديق تجول وتذهب في كلّ الإتجاهات وربما تسافر بحثاً عن لقاء تراه مفيداً جداً لك ولإعمالك أو انتماء مهنيّاً من نوع آخر أو الإنتقال إلى شغل مركز معيّن خلال هذه السنة، أو قيادة لفريق ما بغية التوصّل إلى هدف مهنيّ تسعى إليه. على كلّ حال تكون منشغلاً جداً في هذا الشهر وتتخطّى بعض الصعوبات الطارئة فتعرف أيضاً تأجيل أو تفوّت فرصة معيّنة في بعض الأحيان أو تلتقطها في وقت آخر.

عاطفياً: تتبدل المشاعر والمواقع والمواقف لمصلحتك وقد تتحول علاقة صداقة الى علاقة اكثر عمقاً ويكون القلب سعيداً وقد تفرح لخبر سار في هذا الاسبوع المناسب لتعزيز الشعبية والصداقات حيث تكون جذاباً ونشيطاً وقد تشهد حياتك العائلية حدثا مفرحا ولادة طفل او خطوبة تخص احد الاصدقاء او علامات اكاديمية ناجحة تخص احد الاولاد بعض مواليد الثور يعقدون شراكة جديدة في هذه الأثناء ويباشرون بتنفيذ إتفاقم مهمّ لهم في مهنتهمّ. امّا الوضع العاطفيّ فقد يكون عذباً أيضاً. ينتقل كوكب الحب بتاريخ 14 الى برج ويدعوكِ إلى إحاطة الحبيب بالحبّ والحنان، وربما تتلقي أنت علامات هذا الحبّ او تطرق باب حبّ جديد أو تعرف ارتباطاً نهائياً. وتظهر حبّك وحنانك، وتمارس جاذبية كبيرة بإستقطاب القلوب والانظار. تبدو أخاذاً عذباً، وقد تتاح لك فرص عاطفية كثيرة وتكاد تحتار مع من يجب التجاوب. كثيرون من مواليد الثور يحققون حلماً في هذا الشهر، شخصياً كان أم مهنياً. وقد يلتقون الحب أثناء قيامهم بهويات خاصة بهم. من الممكن جداً أن يقدموا على إرتباط في الأسبوع الأخير من الشهر.

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