محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري مشروب الفول السودانى على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: 2 كوب لبن كامل الدسم كوب فول سودانى معلقة صغيرة فانيليا (سائلة) رشة جوزة الطيب إضافة سكر حسب الذوق علبة حليب مكثف (محلى) Advertisements رشة قرفة كوب مكعبات ثلج طريقة التحضير: يطحن الفول السودانى جيدا. ثم يضاف الفول السودانى وجميع المكونات فى الخلاط ويخلط جيدا. يصب المشروب فى كاسات التقديم . يقدم باردا. ملحوظة: يمكن إستخدام زبدة الفول السودانى بدلا من السودانى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل مشروب الفول السودانى الغني بالطاقة والفيتامينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.