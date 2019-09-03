فيديو.. أول ظهور لـ فجر السعيد بعد تدهور حالتها الصحية: الأطباء انتظروا وفاتي

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن حالتها الصحية بعد إصابتها بأزمة حرجة خلال الفترة الماضية، في أول ظهور لها عبر مداخلة تليفونية أجرتها مع برنامج "هنا الكويت"، المذاع على قناة "سكوب".

وتوجهت الإعلامية الكويتية بالشكر لكل من ساندها ووقف إلى جوارها في الأزمة الصحية، خاصة من اختفلوا معها في الرأي قبل الأزمة، موضحة أنها مازالت تحتاج شهرين من العلاج والمتابعة قبل أن تستعيد عافيتها وقدرتها على الحركة مرة أخرى، وذلك بسبب صعوبة حالتها الصحية التي كانت في مرحلة الخطر وقت دخولها في غيبوبة.

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فجر السعيد: غادرت العناية المركزة من 3 أيام

وذكرت الإعلامية الكويتية، أن حالتها الصحية كانت سيئة، مؤكدة أن الأطباء كانوا ينتظرون وفاتها في أي لحظة، لكنها تجاوزت الأزمة بفضل الدعوات لها لتغادر العناية المركزة منذ 3 أيام، موضحة أن سبب غموض حالتها، هو عدم معرفة الأطباء نتيجة مرضها.

فجر السعيد تشكر أحلام: انتي حتة من قلبي.. بهرتيني بوفائك

ووجهت فجر، شكر خاص للمطربة الإماراتية أحلام، بسبب وفائها ووقوفها بجانبها في كل لحظة، ووصفتها بأنها "قطعة من قلبها"، مضيفة أنها أبهرتها بما فعلته معها في أزمتها الصحية.

وكانت تقارير صحفية عديدة، كشفت في شهر يوليو الماضي، أن الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، جرى نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

يشار إلى أن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمر في الأول من شهر أغسطس الماضي، بإرسال فجر السعيد إلى فرنسا للعلاج.