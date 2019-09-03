لقاء سويدان تهاجم السوشيال ميديا: بتقوي الستات على أزواجهن

عبرت الفنانة لقاء سويدان، عن استياءها الشديد، من الدعوات التي وصفتها بـ"التحريض المتخفي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أنا آسفة جدًا، مش قادرة أسكت على بوستات التحريض المُتخفي على الجفاء الأسري، البوستات اللي بتقوي الستات على رجالتهم".

الفنانة: سعيدة إني أم.. وبصحى بدري أعمل أكل لبنتي

وأضافت "لقاء" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "البوستات اللي بتخلي الصحاب ما يستحملوش ظروف بعض، واللي بتتريق على الأمهات الحنونة اللي بتعمل لانش بوكس لأولادها"، متابعة: "أنا سعيدة كوني أم وست بصحى بدري أعمل أكل لبنتي، ربنا ميز الست بالعطاء والحنان والاحتواء والحب".

الفنانة لجمهورها: بلاش نمشي وراء وسائل الجفاء الاجتماعي

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وتابعت لقاء: "حلو إن الناس تقدّر بعض ويكون في عطاء متبادل لكن دون أنانية، بلاش نمشي وراء وسائل الجفاء الاجتماعي، التواصل الاجتماعي سابقًا، مُعربة عن تمنيها بقولها: "يا ريت نرجع للقيم والأخلاق اللي اتربينا عليها، كل إنسان ليه دور مهم في الحياة.. أنا ضد بوستات الاستغناء اللي منتشرة حاليًا".