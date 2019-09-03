كواليس "فوتوسيشن" سوسن بدر الفرعوني: اتصور في المتحف المصري

كشفت نادين كشه جيان رئيس الشركة المنفذة لجلسة التصوير الأخيرة للفنانة سوسن بدر، والتي جاءت على غلاف مجلة Harper's Bazaar Arabia، كواليس جلسة التصوير.

وأوضحت "نادين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري في برنامج "صباح الورد" المعروض على فضائية "ten"، أنَّ الجماهير ربطت بين جمال الفنانة سوسن بدر والجمال الفرعوني الأصيل، قائلة: "فحبينا نوري الشبه ده للناس بس بطريقة حديثة شوية".

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وأشارت إلى أن صاحب الفكرة كان محمود رشاد "ميكب آرتست" سوسن بدر، قائلة: "محمود كلمنا وقالنا إحنا بنفكر نعمل جلسة التصوير دي ونصور في المتحف المصري، فإحنا اتحمسنا جدا للفكرة".

واستكملت أن ردود أفعال الجماهير كانت إيجابية بعد نشر جلسة التصوير، موضحة: "الناس اتبسطت واحنا كمان مبسوطين لأننا كنا عاوزين نسعد الناس، وكنا عاوزين نوصل الفن بطرق مختلفة وحديثة شوية عن العادي اللي بنشوفه، والهدف من المجلة إن الجمال ملهوش علاقة لا بسن".

وَقار الشعر الأبيض.. سوسن بدر "نفرتيتي" على غلاف مجلة "bazaar"

وظهرت الفنانة سوسن بدر إلى جانب الملكة "نفرتيتي" إحدى ملكات مصر القديمة، وأكثرهم جمالًا، على غلاف مجلة Harper's Bazaar Arabia، في إطلالة فرعونية.