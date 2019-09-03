الصّندل المعقود من "بوتيغا فينيتا" الأبرز في خريف 2019.. إليكِ سعره!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اجتاحت العديد من أنماط الأحذية من "بوتيغا فينيتا" منصّة إنستغرام منذ موسم الربيع، بما في ذلك الصّندل ذو المقدمة المربعة والكعب المشبّك، ولهذا السّبب تربّعت على قائمة أفضل العلامات التجاريّة الرّائجة في الربع الثاني من العام الحاليّ، و نتوقّع أنْ يكون أحدث تصميم للأحذية من دار الأزياء الإيطالية لخريف/ شتاء 2019، النمط الأبرز خلال الأسابيع المُقبلة.

ويأتي الصّندل الجديد في ظلالٍ مختلفة كالأحمر والأزرق والأخضر، ويتميّز بأحزمة جلدية معقودة ملفوفة على الحواف وعلى الكاحل، ويأتي بكعب مدبب ذي قاعدة مربّعة يبلغ طوله 10 سنتمتر، ويمكنكِ تنسيقه بسهولة مع بنطلون جينز كلاسيكي أو فساتين سليبدريس عصريّة، وإذا كنتِ تتمتّعين بأسلوب جريء يمكن تنسيقها مع بدلة سباحة، أو بنطلون كبير الحجم.

ويبلغ سعر الصّندل 870 دولارًا، ويأتي بألوان ثلاثة، وهنَّ: الأحمر، والأخضر، والأزرق الفاتح.