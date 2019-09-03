علامة "هرميس" الفرنسية تتعرّض لسخرية واسعة بسبب سعر "شبشب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تميل بعض العلامات التجارية المرموقة لبيع منتجات عادية للغاية بأسعار استثنائية، أو فلكية في بعض الأحيان. لكنْ أنْ يصل الأمر لحد عرض "شبشب" بيتي عادي بسعر مقابل 330 جنيه استرلينيّ بما يعادل 398 دولارًا، فقد أثار ذلك صدمة بين المتابعين.

هذا الأمر عَرَّضَ علامة الموضة الفرنسية هيرمس "Hermès" لحملة سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، خلال الساعات الماضية بعد طرحها شبشب بهذا السّعر.

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وتساءل كثيرون عن جدوى أو قيمة شبشب مطاطيّ بسيط بهذا السّعر المُبالغ فيه. لكن يبدو أنّ مسؤولي هيرمس مقتنعون بالإجابة، وهي أنّ هناك كثيرًا من الأثرياء يمكنهم دفع المبلغ.

وانطلاقًا من رغبتها في إعطاء الشبشب قيمة إضافية أمام المُشترين، فقد وصفته هيرمس عبر موقعها بقولها، إنّه مزود بـ "نعل فوم"، "بطانة من جلد العجول" و"أحزمة متطوّرة"، ومع هذا، فقد أخفقت العلامة في اقناع الناس بجدوى الشبشب، خاصّة وأنّهم رأوه مماثلاً لنوعية "الشباشب" العادية ولا يختلف عنها في أيّ شيء بالفعل.