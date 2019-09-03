20 موديل شنط جامعه ذات حجم كبير تساع كل الأغراض

أيام قليلة تفصلنا عن بدأ موسم العودة الى المدارس والكليات. إن كنتِ واحدة من بنات الجامعة، لا شك أنكِ في مرحلة التحضير والتجهيز لسنة دراسية جديدة مليئة بالنجاحات والإنجازات. كما تعلمين، أنتِ بحاجة إلى الكثير من الأغراض والأكسسوارات التي تسهّل عليكِ الكثير من الأمور في كلية، أهمها شنط جامعه. هذه الحقائب تتنوّع بين شنط ظهر، شنط كتف، شنط ظهر صغيره وغيرها. ما عليكِ إلّا متابعة قراءة هذا المقال واختيار الحقيبة التي تناسبكِ من المجموعة التي سنعرضها عليكِ بالصور أدناه.



من أهم المعايير التي عليكِ أخذها بعين الإعتبار عن اختيار شنط جامعه، هي أن تكون ذات حجم كبير لكي تساع لأغراضكِ مثل الكتب، القرطاسية، المنتجات الجمالية وغيرها. لذلك، أغلب الحقائب المختارة هي كبيرة وواسعة.

إن كنتِ تبحثين عن شنط كتف تناسب إطلالتكِ في الجامعه، يمكنكِ اختيار شنط مرفقة بحمّالة رفيعة وطويلة مثل موديل Bottega Veneta وValentino. كذلك، باستطاعتكِ ان تنتقي واحدة ذات حمّالة متوسط الطول مثل شنطة Jacquemus وProenza Schouler.

بالنسبة لحقائب اليدّ، استوحي من موديلات Gucci وStradivarius وTom Ford. كما يمكنكِ أن تختاري موديل شنط جامعه مناسبة لحملها على الكتف أو مسكها باليد مثل تصميم H&M.

في حال رغبتِ في اعتماد شنط ظهر، ما عليكِ إلّا انتقاء واحدة مثل حقيبة Balenciaga وAldo وEtro. هذا الموديل هو عملّي جداً، كما يضفي لمسة مرحة وشبابية على اللوك.

كذلك، لا تترددي في اختيار حقائب تتداخل في تصميمها جيوب صغيرة، لكي تتمكنّي من توزيع أغراضكِ ووضعها بشكل منتظّم.

ننتقل إلى القماش، اختاري حقايب يدّ مصنوعة من أقمشة لا تتبلل في الشتاء مثل الجلد أو النيلون تماماً مثل تصميم Bershka وZara. كما يمكنكِ أن تستسعيني بشنط مصنوعة من المخمل للمسة دافئة وشتوية.

من ناحية الألوان، وفي حال أردتِ اختيار شنط بنات تتناسب مع مختلف ملابس جامعه، انتقي حقيبة باللون الأبيض، البيج، الأسود، الكحلي أو الرمادي.

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أما إذا كنتِ تبحثين عن شنط جامعه ذات ألوان ونقشات مميزّة، استوحي من موديلاتTop Shop وLove Shack Fancy وStradivarius وChristian Louboutin.

للمسة مبتكرو أكثر، زيّني شنط جامعه بأكسسوارات مرحة تصيف لمسة مبتكرة على اللوك مثل فولار صغير كما موديلProenza Schouler أو مع أكسسوار من ريش ناعم مثل حقيبة Aldo.

الجدير ذكره أن مجموعة الحقائب المختارة أدناه يبدأ سعرها من 30 دولار. ففي حال أردتِ شراء حقيبة بشعر مقبول اختاري من موديلات Bershka وMango وH&M وStradivarius وTop Shop.

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