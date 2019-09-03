واحد فيهم رمى ابنه من الشباك.. قصة ذبح موظفتين على يد زوجيهما طمعا في المرتب

شهدت محافظة القاهرة خلال أسبوع واحد، جريمتي قتل بشعتين، راح ضحيتهما ربتي منزل ذبحًا على يد زوجيهما بسبب رفضهما التنازل عن أجورهما وإعطاء رواتبهما لهما، للإنفاق على مستلزمات منزل الزوجية.

حي الخليفة

شهدت منطقة الإمام الشافعي بحي الخليفة، ذبح موظف زوجته "موظفة بحي القاهرة" بعد رفضها إعطاءه مرتبها للإنفاق على مستلزمات المنزل في المنزل.

تلقى المقدم علي فيصل رئيس مباحث الخليفة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "م.ث" (33 عامًا -موظفة في حي السيدة زينب).

وكشفت التحريات، أنَّ زوجها (39 عامًا – موظف) وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية، وأنَّه يوم الواقعة طلب المتهم من زوجته إعطائه مرتبه لصرفه على مستلزمات المنزل، لكنها رفضت، وحدثت مشادة كلامية بينهما انتهت بقتلها.

وعقب تقنين الإجراءات ضُبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

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مدينة 15 مايو

استيقظ أهالي مدينة 15 مايو على إلقاء سائق لابنه الصغير البالغ من العمر 4 سنوات من شرفة الطابق الخامس، ليلقى مصرعه في الحال، وبصعود الأهالي إلى الطابق الخامس للإمساك بالأب المتهم، عثروا على جثة زوجته وسط بركة من الدماء.

انتقلت الشرطة لمكان الواقعة، وألقت القبض على الزوج المتهم، وتبين أنَّه يدعى "محمد.ط.ف" (28 عامًا – سائق)، واعترف بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

واعترف المتهم، خلال التحقيقات، بأنَّه ترك العمل منذ أسبوعين ولم يكن يملك أموالًا للإنفاق على أسرته، واضطر للاستدانة من بعض جيرانه، وحينما تقاضت زوجته راتبها من مصنع الملابس الذي تعمل به طالبها بتسديد ديونه وشراء بعض مستلزمات المنزل، لكنها رفضت، وحدثت مشادة كلامية بينهما انتهت بذبحها وإلقاء نجله من الطابق الخامس.