استقر ورم ضخم بعنق رضيعة أمريكية، تدعى "بيلا روز بوريس"، استدعى لإزالته مشاركة 40 جراحًا، داخل مستشفى محلي في شيكاغو، في ولاية "إلينوي الأمريكية". تعد حالة بيلا من أخطر العمليات التي شكلت خطورة كبيرة، والتي تم إجراؤها في المستشفى، وامتلأ عنقها بالسوائل، منذ أن كانت جنينًا في رحم والدتها، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني. لاحظ الأطباء نمو الكيس بشكل سريع، وبلغ قطره عند الولادة نحو 13 سم، وجرى تشخيص الحالة بأنها نمو رطوبة سرطانية، وهي نتيجة تشكل الأوعية الدموية بشكل غير صحيح خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحمل، والتي تؤثر على 1% من المواليد الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي معظم الحالات والتي تتطلب إزالة النمو بأكمله لمنعه من العودة مجددًا. Advertisements ووصفت الأم رؤية ابنتها الرضيعة لأول مرة، بأنها "أكثر اللحظات رعبا في حياتها"، مبنية أن نجاة طفلتها ونجاح العملية معجزة بكل المقاييس. لم تكن تتوقع الأم أبدا عودة طفلتها معها إلى المنزل، مشيرة إلى أن الأطباء أخبروها بأن طفلتها ستخرج من المستشفى بحلول الشهر المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 40 طبيبا تدخلوا لإنقاذها.. نجاة رضيعة أمريكية من ورم مرعب في رقبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.