أعراض ورم المخ يمكن أن تكون عامة أو محددة، العامة تكون مثل ضغط الورم على الدماغ أو الحبل الشوكي، أما الأعراض الخاصة أو المحددة تحدث عندما لا يعمل جزء معين من الدماغ بشكل جيد بسبب الورم، يقدم لكِ موقع "هن" الأعراض العامة والخاصة لمرض سرطان المخ نقلًا عن موقع "Cancer" البريطاني.

الصداع، والذى قد يكون شديد ويزداد سوء مع النشاط أو في الصباح الباكر.

مشاكل في الذاكرة.

النوبات أو التشنجات، وهى الحركات غير إرادية مفاجئة للعضلات.

ضعف السمع أو فقدانه كليًا.

فقدان الوعى يليه الوخز واسترخاء العضلات (التقلصات).

تغييرات في القدرة على المشي أو أداء الأنشطة اليومية.

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الغثيان أو القيء، والإعياء.

فقدان السيطرة على وظائف الجسم.

تغيير في الإحساس والرؤية.

تغييرات في حاسة الشم.

إحساس دائم بالنعاس.

أعراض سرطان المخ الخاصة التى تحدد موقع الورم

الورم في الفص الجبهي والزمني من المخ، يؤدي إلى تغيرات في الكلام والسمع والذاكرة، أو الحالة العاطفية، مثل العدوانية الزائدة والمشاكل في الفهم أو استرجاع الكلمات.

الورم في الفص الجبهي من المخ، يؤدي إلى ضعف العضلات أو الشلل.

الورم في الفص القذالي أو الفص الصدغي للمخ يؤدي إلى فقدان جزئي أو كامل للرؤية.