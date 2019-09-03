أزياء تخفي البطن البارز من مجموعات ما قبل خريف 2019 منها الكنزات الواسعة

تعاني كثير من السيدات من ترهلات البطن، ولكن ببعض الحيل الذكية يمكنها إخفاء الكرش بالملابس.ولم تبخل دور الأزياء العالمية على زبوناتها بالأزياء التي تجمل قامتهن وتخفي عيوبها، ومنها بروز البطن الذي يؤرق الكثيرات، شاهدي أحدث الموديلات من مجموعات أزياء ما قبل خريف 2019، والتي تخفي البطن البارز.

1- الكنزات الصوف الواسعة

أتي موضة الكنزات الصوف الواسعة في صالح من يعانين من مشكلة امتلاء البطن والأجناب، رصدنا تصاميم طويلة يمكن تنسيقها مع تنورة بليسيه متوسطة الطول لدى دار جيفنشي Givenchy، كما أحببنا الكنزة الزرقاء بالرقبة العالية من توقيع Joseph والتي نسقت مع بنطال واسع عالي الخصر.

2- الكاب الواسع

لا يمكن تخيل خزانة الخريف من دون الكاب الطويل الذي يؤمن الدفء بإرتدائه فوق الملابس الصيفية لا سيما القمصان الخفيفة، ننصحك بإعتماد الموديل الفاخر الذي جلبناه لكِ من مجموعة ماكس مارا Max Mara ليساعدك في إخفاء البطن البارز.

اقرا ايضاً:

الكنزات الصوفية و"الكارديغان" تميز مجموعة محلات SHADO""

3- الفساتين الـ Wrap

تعتبر من الموديلات المناسبة تمامًا لكل من تعاني من شكل البطن البارز حتى أننا ننصح بها الحوامل في الشهور الأولى، وأبتكرت ماركة جي ميندل J. Mendel فستان مخمل فخم مميز بالتطريز الذي يغطي التوب، أيضًا نرشح لكِ الفستان الأحمر من توقيع ماركة ساشين آند بابي Sachin & Babi.

Advertisements

4- المعاطف الواسعة

تتميز معاطف خريف 2019 بالقصات الفضفاضة ذات القياسات الكبيرة Oversized coats مما يضمن إخفاء جميع عيوب الجسم لا سيما منطقة الخصر الممتلئ، تجدين أفخم الموديلات لدى دار هيرميس Hermès وجيفنشي Givenchy.

5- الفساتين الـ A Line

خصصت دور الأزياء العالمية جزء كبير من مجموعاتها للفساتين الواسعة بقصة الـ A Line الدارجة والمستوحاة في بعض الأحيان من ستايل القفاطين كما في الموديلات الموقعة من كارولينا هيريرا Carolina Herrera وإيلي صعب Elie Saab.

6- البناطيل عالية الخصر

تعتبر من أبرز صيحات موضة خريف 2019، تساعد في إطالة القامة، إختاريها بقصات واسعة عند الخصر كما في تصاميم Markus Lupfer و Joseph لتخفي البطن البارز.

قد يهمك ايضاً:

استوحي تصميمات الأقراط من عروض الأزياء العالمية

دار "بيربري" للأزياء تطلق حملتها الجديدة من بطولة جيجي حديد