إليكِ أهمّ أزياء باللون الأحمر موضة خريف عام 2019

يحب موسم الشتاء الملابس داكنة اللون وبخاصة الأسود، إلا أنّ اللون الأحمر يتربّع هذا العام على عرش موضة ألوان خريف 2019.

يُعدّ اللون الأحمر من الألوان النارية بقوة في عالم الموضة، واللون الأحمر واحد من أكثر الألوان جرأة، كما أنّ له العديد من الدرجات الجذابة التي تناسب مختلف درجات البشرة، ولا خلاف على أنّ اللون الأحمر بات من أساسيات الخزانة في كل المواسم، بعد أن أثبت حضوره على خشبات عروض الصيف والشتاء، وها هو يحجز لنفسه مكانًا بارزًا ضمن مجموعات الأزياء الخاصة بموسم خريف وشتاء 2019.

- يجمّل الجمبسوت بمختلف موديلاته القامة ويمنحها طولًا أكبر، وفي مجموعات ماركات جاسون وو Jason Wu ويولا جونسون Ulla Johnson أحببنا القطع النهارية الواسعة غير الملاصقة للجسم، ما يجعلها خيارًا ومحتشمًا وأنيقًا لطلعات النهار.

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- يبدو أنّ البناطيل الواسعة عالية الخصر ستكون نجمة العام المقبل بلا منازع، قدمها المصمم اللبناني العالمي إيلي صعبElie Saab بموديل شارلستون واسع، ونسقها مع توب من اللون نفسه بأكمام الجرس الدارجة، كما أحببنا البنطال الـHigh Wiast من توقيع Monse.

- احتلت الفساتين الفضفاضة المستوحاة من ستايل القفطان جانبا كبيرا من مجموعات أشهر الماركات، وفي مقدمتها نعيم خان Naeem Khan والذي قدم موديلًا مزدانًا بالتطريز يناسب الصباح والمساء، ولفتنا الفستان الـV Neck المطبع من آندرو جن Andrew Gnونرشحه ليكون رفيقكِ في العطلات.

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- لم تخلُ مجموعات أزياء العطلات من فساتين السهرة، فأدرج المصمم اللبناني زهير مراد ZuhairMurad تصميمات شديدة الأنوثة والرقة، حُبكت من الدانتيل الفاخر، كما لفتنا الفستان الـHalter top من مجموعة تاداشي شوجي Tadashi Shoji.

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