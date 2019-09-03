طفلة مبتورة الساقين تُشارك للمرة الأولى في عرض أزياء في أسبوع الموضة في نيويورك

آلاف الأشخاص والأطفال أثبتوا أنهم أقوى من إعاقاتهم الجسدية، والسبب امتلاكهم لشغف حقيقي، وحلم جميل يطاردونه طوال حياتهم، والطفلة ديزي ديمتيري واحدة منهم، لم تقف أمام إعاقتها طويلاً، ولم تحزن كثيراً على بتر ساقيها، إنها موهوبة وتحلم بأن تصبح عارضة أزياء مشهورة، وبدأ حلمها يتحقق في عاصمة الموضة الأمريكية نيويورك.

حيث ستصبح الطفلة البريطانية، ديزي ماي ديمتيري، أول طفلة مبتورة الساقين تسير على مسرح عرض الأزياء بأسبوع الموضة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

واختارت شركة أزياء لولو وجيجي كوتور، الطفلة ديزي ماي، 9 سنوات من برمنغهام، لتظهر في عرض الأزياء الخاص بها بعد أن شاهدتها إيني هيغوس-بويرون، مؤسسة الشركة وهي تعرض أزياء في لندن.

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وقال أليكس ديميتري، والد الطفلة إنها تريد أن تمهد الطريق أمام من فقدوا سيقانهم لدخول هذا المجال.

ولدت الطفلة وهي تعاني من مرض الهيميليا الليفية (انعدام النصف الشظوي للطرف)، إذ فقد جزء من العظم الليفي في الساق أو كلها، مما أدى إلى بتر ساقيها.

وقال والدها إنها تعمل حالياً للترويج لمنتجات شركة نايكي وبودن وماتالان، وتم اختيارها للفوز بجائزة "أطفال الشجاعة" في برمنغهام، وفق موقع "بي بي سي" البريطاني.

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وستشارك ديزي في عرض الأزياء الذي سيقام في 8 سبتمبر/أيلول، ومثلت من قبل شركة لولو وجيجي كوتور في أسبوع الموضة للأطفال في لندن.

وقالت مؤسسة الشركة عن اختيار الطفلة: "سُئلت عن رأيي في مشاركة شخص مبتور الساقين في عروضي. وللأمانة فقد فاجأني السؤال. بالنسبة لي، فإن الطفل طفل، وبالتالي فهو جميل ومثالي"، "بالطبع قلت نعم" كما ستشارك إيلا شقيقة ديزي، 11 عاماً، في عرض الأزياء أيضاً.

وقال السيد ديميتري: "ديزي، ستصنع التاريخ نوعاً ما. إنه لأمر جيد أنها أول من تفعل ذلك، لكن لينجح الأمر نريد مشاركة مبتوري الساقين دائماً".

وأضاف "يجب أن نقول لهم إن حالتك لا يجب أن توقفك، إنها بالتأكيد لم توقف ديزي. إنها أكثر تقبلاً للأمر من كثير من الرجال في مثل ظروفها".

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