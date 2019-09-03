ستيفاني صليبا تتحول إلى مدونة أزياء وتختار إطلالة بفستان ميدي مع جزمة ذهبية

ستيفاني صليبا باتت من النجمات المعروفات في الوطن العربي، ليس فقط من ناحية التمثيل بل أيضًا من ناحية الأناقة والإطلالات العصرية، حيث من يشاهد حسابها الخاص على "الانستغرام" والذي تمتلك عليه ما يزيد عن مليون متابع، يشعر أنه يتابع حساب إحدى مدونات الأزياء لا سيّما وأنّ الاطلالات التي تستعرضها عليه، دائمًا ما تكون لافتة ومبتكرة، بعضها في المناسبات الرسمية وبعضها في المشاوير اليومية، وبعضها الآخر في جلسات تصوير خاصة، فهل هذه الاطلالات هي التي حولت ستيفاني صليبا إلى فاشينيستا الى جانب كونها ممثلة؟

ستيفاني صليبا في بدلة عصرية باللون البرتقالي

أحد أكثر صيحات الموضة رواجًا هي البدلات الرسمية، وقد شاهدناها على النجمات بمختلف الدرجات اللونية، منها الحيادي ومنها الزاهي والهادئ، أما ستيفاني صليبا فقد اختارت البدلة الرسمية باللون البرتقالي الفاقع، وكانت عبارة عن جاكيت بليزر مع بنطلون بقصة أرجل واسعة، ونسقت من تحتها توب قصيرة من القطن الرمادي، وأكملت اللوك بشنطة يد كبيرة من الجلد الأسود، ونظارات شمسية على شكل مثلثات صغيرة بتصميم عصري.

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فستان ميدي مع جزمة ذهبية خيار ستيفاني صليبا

شاهدنا معظم الفاشينيستاز وقد التقطن صورًا لاطلالاتهنّ أمام برج إيفيل في باريس، وها هي ستيفاني صليبا تقوم بالمثل، حيث إنها نسقت إطلالة لافتة جمعت فيها بين الأسلوب الكلاسيكي من خلال الفستان الميدي الأزرق المعرق برسومات الورود، والأسلوب العصري من خلال الجزمة العالية من الجلد باللون المعدني الذهبي، وقامت بالتقاط صورة للاطلالة ومن خلفها ظهر برج إيفيل.

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فستان كشكش مميز اختارته ستيفاني صليبا

في إحدى جلسات التصوير الخاصة التي قامت بها ستيفاني صليبا في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، شاهدناها في عدد من الإطلالات اللافتة، منها هذه الإطلالة التي اختارت فيها فستانًا باللون الزهري الفاتح بقصة الكورسيه من الأعلى، مع تنورة كلوش مزينة بالكشكش، وقد نسقت معه قبعة من القش مزينة بربطة باللون الأسود.

شاهدي الاطلالات التي اعتمدتها ستيفاني صليبا مؤخرًا، والتي حولتها إلى فاشينيستا واخبرينا رأيكِ بها.

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