قدمي لأولادك مخبوزات كعب الغزال بالعجوة والملبن، على العشاء، بجانب أكواب الشاي الساخنة، وإليكِ طريقة التحضير. مكونات كعب الغزال بالعجوة والملبن 3 كوب دقيق 3/4 كوب سمنة ذائبة لبن دافئ للعجن ملعقة كبيرة خميرة فورية ملعقة كبيرة سكر رشة ملح ملبن أو عجوة كوبان سمسم بيضتان مخفوقتان ملعقة صغيرة فانيليا Advertisements طريقة عمل كعب الغزال بالعجوة والملبن في وعاء عميق أخلطي الدقيق مع الخميرة، والسكر والملح والفانيليا، ثم ضيفي اللبن بشكل تدريجي. اخلطي العجين جيدًا، ثم اتركيه يختمر. افردي العجين بالنشابة على كيس بلاستيك، وضعي بها العجوة أو الملبن، وتُلف رول. تُقطع رول العجين إلى حلقات، ثم رصيها في صاج مدهون بالزيت. ادهني الوجه بالبيض ثم نرشها بالسمسم ، وادخليها الفُرن. اتركيها حتى تنضج، وقدميها ساخنة.

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