طرق عمل سلطات دايت

السلطة مصابحة وملازمة لعمل الدايت، فهي تعتبر سناك صحي أو طبق جانبي أساسي في الوجبة، ومع تقليل كميات تناول الطعام، لتقليل السعرات الحرارية، يصبح أكبر مصدر الفيتامينات من الخضروات والفواكه الطازجة، ولتحقيق أقصة استفادة يمكن خلطها في سلطة سواء حادقة أو حلوة.

طريقة عمل تشيكن سيزر سالاد

ستحتاجين لصدر دجاج 200 جرام، مخلي ومتبل ومشوي على الجريل، يقطع شرائح طولية.

السلطة تكوينها الأساسي هو الخس، والشيري توماتو، أو الطماطم الصغيرة، مع قليل من الأفوكادو والخيار، وجبنة فيتا.

ولعمل صوص الدريسنج، قليل السعرات ستحتاجين لخل بلسميك، وملح وفلفل أسود، ويخلط مع 1/2 ملعقة صغيرة مايونيز. ويرش على السلطة.

يمكنك الاستغناء عن العيش المحمص كي لا تزيد السعرات الحرارية.

طريقة عمل سلطة التونة

تخلط علبة تونة مفتتة، مع عصير ليمونة، وخيار وطماطم بدون الماء أو البذر، ويمكنك الاستغناء عن الملح، ويضاف كابوتشي مقطع، يمكنك تناولها كمعشاء.

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طريقة عمل الخضار السوتيه

خلال الدايت يمكنك تناول الخضروات المطبوخة ولكن على طريقة سوتيه، وتحضر عن طريق طهي كوسة، وجزر، وفاصوليا خضراء، وبروكلي والبطاطس، على البخار.

يضاف إليهم الملح والفلفل الأسودن والبهارات حسب الرغبة، يمكن إضافة ملعقة زيت زيتون صغيرة، أو الاستغناء عنه حسب الرغبة.

طريقة عمل سلطة الحمص

يخلط كوب من الحمص المسلوق، مع كوب من الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة، ونصف كوب من الذرة المعلبة، مع كوب من الفاصوليا الحمراء المعلبة، ولعمل الدريسنج يخلط عصير ليمونة كاملة، مع 2 ملعقة خل، وملعقة زيت زيتون، وملح وفلفل أسود وبفدونس مفروم.

طريقة عمل سلطة الفواكه

ستحتاجين لتفاحة، موزة، نصف ثمرة كنتالوب، خوخ، كمثرى، كيوي، فراولة، وتقطع الفواكه وتخلط، يمكنك إضافة ماء الورد لها، أو ربع ملعقة سكر صغيرة، وتقلب المكونات.