تعد "السكتة الدماغية" من الأمراض الشائعة، الناتجة عن وقوع خلل مفاجئ في تدفق الدم إلى الدماغ، مسببا فقدان القدرة على الحركة، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة، حال عدم اكتشافها مبكرًا.

وفيما يلي أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية:-

- ظهور أعراض الصداع، من شعور بألم في الرأس ودوخة بدون سبب.

- فقدان القدرة على التركيز، واستغراق مدة زمنية طويلة في استيعاب أحاديث الآخرين وفهمها سريعا.

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- عدم القدرة على الرؤية بوضوح.

عدم القدرة على السير أو التحرك بسهولة.

- الشعور بآلام شديدة في جانب واحد بالجسم.