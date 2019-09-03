قد يتعرض العديد من الأشخاص للإصابة بحدوث خراج بشكل متكرر، ويعد السبب الرئيسي تلوث الجلد، أو تواجد الكثير من البكتيريا أسفل الجلد. ويرصد "هن" أسباب خراج الجسم، وفقًا لـ "webteb": أسباب خراج الجسم اصابة الجلد بالتلوث البكتيري. الإصابة بالعدوى الفطرية. حدوث خلل في الأوعية الدموية. Advertisements الإصابة بالتهابات جلدية. نمو الشعر تحت الجلد. التدخين والمشروبات الكحولية. تناول بعض أنواع الأدوية التي تحتوي على كورتيزون. الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض السكر في الدم. نقص نسبة الحديد في الجسم.

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