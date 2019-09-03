هبة: جوزي طلقني بعد نشر صورة أحمد صلاح حسني على "فيس بوك"

"فيه حد يخض حد كده؟".. كانت هذه العبارة كفيلة بأن تجعل زوج يطلق زوجته، التي تزوجها منذ 6 سنوات وأنجب منها طفلان بعدما نشرت صورة للفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها بهذه العبارة.

القصة كما حكتها "هبة" في مداخلة هاتفية مع ياسمين الخطيب في برنامج "شارع النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" أنها نشرت صورة للفنان أحمد صلاح حسني على "فيسبوك" وعلقت عليها قائلة، "فيه حد يخض حد كده؟"، ما أثار حفيظة زوجها خاصة بعد قراءته لتعليقات صديقاتها على الصورة.

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وأوضحت هبة أن زوجها، طلب منها حذف المنشور ولكنها رفضت وتعللت بأن زوجها يشارك هذه النوعية من المنشورات أحيانا فيها صور بعض الفنانات، مشيرة إلى أن زوجها أقسم عليها "يمين طلاق" ولكنها أسقطت اليمين ولم تحذف الصورة وأصبحت مطلقة، نظرا لأنها أسقطت اليمين.

الواقعة كما أكدتها هبة كانت تهريج في البداية بينها وبين صديقاتها ولكن زوجها اعترض على المنشور والتعليقات، التي صدرت من صديقاتها، مؤكدة أنها كانت على علاقة جيدة بزوجها ولم تكن هناك مناوشات أو مشاكل بينهما.

وتابعت: "كان بيقولي امسحيه بس أنا مرضتش لأن أنا مش شايفة إن البوست فيه مشكلة ودي صورة فنان مش حد من أصحابنا"، مشيرة إلى أنها ما زالت مشاركة للمنشور وترفض حذفه بسبب تفاهة الموضوع.