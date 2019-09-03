لوي فيتون تطرحُ نسخة عمليّة من حقيبتها الأيقونيّة Boite Chapeau.. بسعرٍ مقبول!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما طرحت العلامة الفرنسية لوي فيتون لأوّل مرّة حقيبة اليد "Petite Boite Chapeau"، حصدت نجاحًا فوريًا، وعلى الرّغم من أنّها غير عملية إلى حدّ ما، إلا أنّ الحقيبة قد بيعت ونفدت من المخازن، وتمّ رصدها على أكتاف نخبة شخصيّات الموضة.

وللاستفادة من هذا النجاح، أصدرت لوي فيتون نسخة أكثر عملية وبأسعار معقولة باسم "Boite Chapeau Souple"، وكما يوحي اسمها "Souple" تتميّز بملمس مرن، كما أنّها أكبر حجمًا وأكثر عمليّة، حيث تحتوي على جيب داخليّ مفتوح.

ولموسم ما قبل خريف 2019، أصدرت العلامة التجارية إصدارًا جديدًا لامعًا يمكن ارتداؤه خلال النهار أو الليل يحمل اسم "Boite Chapeau Souple in Monogram Vernis".

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صُمّمت هذه النسخة الجديدة اللامعة من جلد لوي فيتون اللامع الشهير "Monogram Vernis"، وهي مُتاحة باللونين الأسود والأحمر، هذا التحديث السّاحر كبير بما يكفي للعمل كحقيبة نهاريّة، لكنّه أيضًا متطور بدرجة كافية لتنسيقه مع إطلالة مسائية، بالإضافة إلى حزام الحقيبة القابل للتعديل عبر الجسم أو تقصيره، ليتمّ ارتداؤها على الكتف.

يُشارُ إلى أنّ الإصدار الأصلي "Monogram Canvas" مُتاح بسعر 2,340 دولارًا، ويمكن شراؤه مقابل 2,740 دولارًا من متاجر لوي فيتون.