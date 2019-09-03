"نايك" تبتكر حذاءً يتكيف مع الوضعية الملائمة المطلوبة للشخص

تستغل شركة Nike للأحذية والملابس الرياضية مجدداً التكنولوجيا المتطورة التي نشهدها اليوم، لتقديم نوع جديد من الأحذية الذكية الجديدة بعدما أطلقت حذاءAdapt BB في كانون الأول الماضي، كاشفة عن حذاء Adapt Huaraches وهو شكل جديد لحذاء Nike Huarache الذي أطلق عام 1991 مدمج بتكنولوجيا FitAdapt، التي يتكيّف فيها الحذاء مع الوضعية الملائمة المطلوبة للشخص باستخدام تطبيق Nike Adapt.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم شد الحذاء عند ممارسة الرياضة أو جعله أكثر مرونةً عند وجوده في المنزل.

ويتميز هذا الحذاء بقدرته بفك وربط رباط الحذاء من خلال الأوامر الصوتية، وذلك من طريق وصله إما بساعة "أبل" الذكية أو بجهاز أيفون الذي يمكن من خلال المساعد الصوتي "سيري" توجيه أوامر له.

ومع دعم اختصارات "سيري"، كل ما على المستخدم قوله :"سيري، اخلعي حذائي" فيُفك الرباط ويستطيع خلعه بسهولة.

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وتماماً كحذاءAdapt BB ، يمكن للمستخدم اختيار وتغيير لون الضوئين LED الموجودين على جانبي الحذاء، حيث يمكن تخصيص لون محدد لكل وضعية.

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وأفادت الشركة أن إطلاق الحذاء سيكون في 13 أيلول من طريق تطبيقهاSNKRS ومجموعة من متاجر البيع بالتجزئة.

وحتى هذه اللحظة لم تعلن الشركة عن سعر الحذاء الجديد، إلا أنها سبقت وأطلقت حذاء Adapt BB بسعر 350 دولاراً أميركياً.

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