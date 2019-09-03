سكارليت جوهانسون تتألق بفستان أحمر براق في مهرجان فينيسيا السينمائي

تألقت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون في العرض الخاص لفيلمها الجديد Marriage Story بمهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ76. ولفتت بطلة Black Widow الأنظار على السجادة الحمراء بفستان أحمر براق والوشم المميز وهو عبارة عن زهرة كبيرة باللون الأسود ونظرًا لأن ابنتها تدعى “روز” فهذا يعطي للوشم مذاقا خاصا. الفيلم يشاركها فيه البطولة آدم درايفر ولورا ديرن وألن ألدا وراي ليوتا. قد يهمك ايضاً: السراويل الفضفاضة أحدث صيحات الموضة في مهرجان فينيسيا إطلالة أنيقة لسكارليت جوهانسون في العرض الافتتاحي لفيلمها الجديد

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