محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر: يعتبر السرطان من الأمراض المزمنة التي يعاني منها بعض الأشخاص، ولكن هناك بعض الأطعمة التي تقلل من فرص الإصابة به، لاحتوائها على مضادات الأكسدة، التي تحارب الشوارد الحرة المسببة لهذا المرض. لقراءة المزيد عن: 8 أطعمة تحميك من الإصابة بالسرطان.. اضغط هنــــــــــــا.

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