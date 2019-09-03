أعراض تنذر بإدمان طفلك لألعاب الكمبيوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لطب نفس الأطفال والمراهقين والطب النفس جسدي والعلاج النفسي إنه يمكن للوالدين الاستدلال على إصابة طفلهم بإدمان ألعاب الكمبيوتر من خلال ملاحظة بعض الأعراض أبرزها الانشغال الدائم بالألعاب حتى في أوقات عدم اللعب وتفضيل اللعب على الأنشطة الأخرى وفقدان القدرة على التحكم في وقت بدء ونهاية اللعب.

ومن العلامات التحذيرية الأخرى تجنب تجاذب أطراف الحديث مع الآخرين، وغالبا ما تكون الأحاديث سطحية. كما يشعر الطفل بعصبية شديدة واكتئاب في حال منعه من اللعب، مع ضعف التركيز واختلال إيقاع النهار والليل واضطرابات النوم.

ويجب استشارة الطبيب النفسي فور ملاحظة هذه الأعراض مع اتخاذ بعض التدابير المهمة مثل الاتفاق مع الطفل على مواعيد محددة لممارسة ألعاب الكمبيوتر، ومن الأفضل أيضا إبعاد الكمبيوتر عن غرفة الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تشجيع الطفل على ممارسة الهوايات كبديل صحي عن ألعاب الكمبيوتر.