السرطان هو نمو الخلايا وانتشارها بشكل لا يمكن التحكّم فيه، وبإمكان هذا المرض إصابة كل أعضاء الجسم تقريبًا، والذي تعاني منه الكثير من السيدات، ويصبح كشبح يؤرق حياتهن.

وإليكِ أعراض السرطان المبكر للسيدات، بحسب "ويب طب":

تغييرات في الثدي

تعاني العديد من السيدات من تغييرات مفاجئة في الثدي، والتي قد تكون على هيئة كُتل، ولكن معظمها يكون غير مسرطن، وقد ينتج عنه أيضًا تغير الجلد في منطقة الثدي، إلى جانب نزول إفرازات وتغير في لون الحلمة أو الجلد المحيط بها.

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تغييرات في الجلد

راقبي التغيرات المفاجئة في الشامات التي على جلدك في استمرار، ففي حال ملاحظتك لتغيير في شكل أو حجم أو لون أحد الشامات عليك التوجه إلى الطبيب.

فقدان الوزن دون مبرر

عندما تلاحظ المرأة أنها تفقد الكثير من وزنها دون مبرر أو دون اتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة، فقد يكون ذلك مؤشراً لمشكلة صحية ما، معظم الأسباب الكامنة وراء فقدان الوزن غير المبرر لا تتمثل في السرطان، ولكن من المهم التأكد من ذلك وفحصه من قبل الطبيب.