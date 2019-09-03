أعراض السل

مرض السل من الأمراض الخطيرة التي تصيب الرئة بشكل أساسي، كما أنه مرض معدٍ ينتقل من شخص لآخر عن طريق الرذاذ، لذلك يجب الانتباه جيدا عند التعامل مع مرضى السل.
وعرض موقع "مايو كلينك" بعض الأعراض التي تصاحب مرضى السل، الذي يجب الانتباه إليها:
أعراض مرض السل
سعال مستمر من ثلاثة أسابيع أو أكثر.
سعال مصحوب بخروج الدم.
ألم في الصدر، أو ألم مصاحبًا للتنفس أو السعال
فقدان الوزن غير المقصود.
التعب.
الحمى.
تعرق في أثناء الليل.
القشعريرة.
فقدان الشهية.
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