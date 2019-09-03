أعراض الحصبة.. أبرزها سيلان الأنف والتهاب الحلق

قد يكون داء الحصبة مرضًا خطيرا إلى انه يمكن أن يسبب موت الأطفال، ويبلغ متوسط حالات الإصابة بالحصبة في الولايات المتحدة نحو 60 حالة كل عام من عام 2000 إلى 2010، لكن قفز متوسط عدد الحالات إلى 205 حالة في السنوات الماضية، ومن اعراض الحصبة كما ذكرها موقع "Mayo Clinic".
اعراض الحصبة
تظهر علامات وأعراض الحصبة حوالي 10 إلى 14 يومًا بعد التعرض للفيروس. تتضمن علامات وأعراض الحصبة عادةً ما يلي
الحُمى.
سعال جاف.
سيَلان الأنف.
التهاب الحلق.
التهاب العينين.
طفح جلدي يتكون من البقع الكبيرة المسطحة التي توصل في كثير من الأحيان إلى بعضها البعض.
تحدث العدوى في مراحل متتابعة على مدى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
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