الهلالي يطالب بسن قوانين منظمة لتجميد البويضات: "لازم نحميها"

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، الأستاذ بجامعة الازهر الشريف، ضرورة وجود قوانين مدنية منظمة لمسألة تجميد البويضات في مصر.

وقال الهلالي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، "لازم تكون محمية بقانون مجتمعي ومينفعش تقولي فيه بيوضات بتجمد من غير ما يكون الدولة طلعت قانون وقالت اننا فتحنا المجال ده".

وطالب بوجود بنك آمن لحفظ هذه البويضات المجمدة والحيوانات المنوية على أن تشرف عليه جهة آمنة ويخضع لرقابة الهيئات القضائية.

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وأكد ضرورة وجود القوانين المكملة لهذه الوقائع ومنها مسألة تأجير الأرحام وغيرها، مشيرا إلى أن هذا من مسئولية الدولة.

وأعرب الهلالي أعن أمله ألا يسأل المواطنون عن حكم الشرع في مسائل معينة ولكن يكون السؤال عن حكم القانون الذي سنته الدولة وأنه يجب أن يكون القاعدة التي يتعامل بها: "من ثقافتنا اللي اتمنى اقدمها لشعبنا العظيم وكل الشعوب اللي عايزة تعيش حضارتها وسيادتها بدل ما نقول رأي الدين إيه ورأي الفقهاء إيه نقول رأي القانون إيه ورأي الدولة إيه ولو القانون شرعه يبقى أهلا وسهلا ولو مشرعوش يبقى ممنوع نتعامل بيه".