احذري الملل والتواكل.. نصائح للأمهات عند المذاكرة لأبنائهن

تواجه الأمهات صعوبات في الاستذكار لأبنائهن، خاصة عندما لا يجدن استجابة منهم في تلقي واستيعاب الدروس، أو حتى عندما تفشل بعضهن في توصيل المعلومة الدراسية لهم بشكل صحيح.

قدمت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين وزميل الكلية الملكية البريطانية للطب النفسي، بعض النصائح حول مسألة مساعدة الأم لأطفالها في المذاكرة، ومنها:

- في بادئ الأمر الطفل لا يكون لديه درايه كافية عن فكرة الدراسة بشكل عام، فتبدأ المدرسة بدورها في ترسيخ الأساسيات لديه، كما تبدأ الأم في دورها بمساعدة المدرسة.

- الأمر في البداية يكون عبارة عن مشاركة الطفل في المذاكرة وتدريبه على كيفية تلقي المعلومة وتثبيتها، ثم تدريجيا لا يصبح إلا مجرد توجيه عن بعد.

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- من أهم الأشياء التي يجب أن تعرفها الأم حتى يتم توصيل المعلومة لطفلها بشكل سليم هي أن تعلم أي طريقة أفضل بالنسبة له في المذاكرة، الطريقة السمعية، البصرية، أم الحسية.

- يجب أن تنتبه الأم إلى أن الطفل يشعر بالملل من المذاكرة سريعًا، فإذا كان عمر الطفل من 5-8 سنوات لا يجب أن تزيد فترة المذاكرة عن 10 دقائق ثم فترة راحة، أما إذا كان عمر الطفل 9-12 عام فلا يجب أن تزيد فترة المذاكرة عن 20 دقيقة.

- في حالة وجود استجابة من الطفل للشرح في المدرسة فقط، على الأم أن تسحب نفسها تدريجيًا من المذاكرة لطفلها إلى أن يصبح معتمد كليًا على ذاته.

- من المهم أن تسحب الأم نفسها بالتدريج من المذاكرة لطفلها عند سن الـ12 عام، ولكن تنتبه أن تتركه تدريجيًا ليس فجأةً، لأن تركه فجأة سيؤدي إلى حدوث توعُّك في مستواه الدراسي.

- وغير مقبول أبدا أن تظل الأم تذاكر لابنها في جميع مراحله الدراسية، لأن هذه الخطوة ستكون مرهقة جدًا للأم، وستُعلم الابن التواكل وعدم تحمل المسؤولية.