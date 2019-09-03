الكسل في نمط الحياة يزيد من خطر الوفاة المبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أظهرت دراسة جديدة أن نمط الحياة الخامل لمدة 20 عامًا يرتبط بخطر الوفاة المبكرة مرتين أعلى مقارنة بأولئك الذين يعيشون حياة صحية.

وقال الدكتور" ترين موهولدت"، الأستاذ في جامعة " أوسلو" بالنرويج :" تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه للحصول على أقصى الفوائد الصحية للنشاط البدني فيما يتعلق بالحماية من الوفاة المبكرة لجميع الأسباب والوفيات القلبية الوعائية، يتعين عليك مواصلة النشاط البدني".. وأوضح :" تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى ارتباط التغيرات في النشاط البدني على مدى 22 عامًا بالوفاة اللاحقة من جميع الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأجريت الدراسة على معظم سكان النرويج الذين تتراوح أعمارهم بين 20 عامًا فما فوق للمشاركة في أعوام 1984-1986 و 1995-1997 و 2006-2008، في جميع النقاط الزمنية الثلاث، وسُئل الأفراد عن تواترهم ومدة نشاطهم البدني في أوقات الفراغ، واستخدمت الدراسة الحالية بيانات المسوحات الأولى والثالثة وتم تضمين ما مجموعه 23146 من الرجال والنساء في التحليل، وتم تصنيف النشاط البدني على أنه ( غير نشط ، ومعتدل، وأعلى) وتم ربط بيانات النشاط البدني بمعلومات عن الوفيات حتى نهاية عام 2013 باستخدام السجل النرويجي لأسباب الوفاة .

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وتمت مقارنة خطر الوفاة في كل مجموعة من مجموعات النشاط البدني بالمجموعة المرجعية - أولئك الذين أبلغوا عن مستوى عالٍ من التمارين خلال كلا الإستبيانين.

وبمقارنةً المجموعة المرجعية ، كان الأشخاص الذين كانوا غير نشطين في كل من عامي 1984-1986 و2006-2008 أعلى بنسبة ضعفين من الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب و2.7 أضعاف خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

أما الأشخاص ذوو النشاط المعتدل في كلتا النقطتين فلديهم 60 % و 90 % زادوا من مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب والقلب والأوعية الدموية ، على التوالي ، مقارنة بالمجموعة المرجعية.

وقال الباحثون إن النتائج المتوصل إليها تشير إلى أنه يمكن التعويض عن نمط حياة غير نشط سابقا ، وكلما زادت نشاطك ، كلما لاحظت نتائج إيجابية بشكل أسرع".