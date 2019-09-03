وصفات بلدي لعلاج آلام الظهر والرقبة

آلام الظهر والرقبة من أكثر الآلام إزعاجا للمرأة، خاصة أنها تؤثر بالسلب على جميع الأنشطة اليومية التي تقوم بها، يقدم لكِ موقع "هن" بعض "الوصفات البلدي" لعلاج آلام الظهر والرقبة.

الراحة

يجب أولًا أن تمنحي ظهرك قسطًا من الراحة، وأفضل فترة للراحة هي الـ48 ساعة الأولى بعد الإصابة أو بعد أن بدأتي الشعور بألم كبير، بعد هذه الفترة يمكنك رفع مستوى النشاط ببطء.

توضع اوراق الكرنب فى اللبن الساخن حتى تنضج وتصبح لينة، ثم توضع سريعًا وهي دافئة على مكان الالم، يفضل ان تظل ليلة كاملة أو يوم كامل.

العسل

العسل فعال لدرجة كبيرة في علاج آلام الظهر، امزجي ملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء الدافيء واشربيه صباحًا على الريق، كذلك يمكن تناول ملعقة صغيرة من العسل مضافًا إليها مسحوق القرفة 2-3 مرات يوميًا لنتائج أفضل.

زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من افضل العلاجات لمعظم امراض العضلات والظهر بشكل خاص، حيث يحتوى على الكثير من المواد الملينة والمفيدة، يسخن الزيت ثم يدلك به منطقة الالم لمدة 10 دقائق، ويتم تكرار ذلك لمدة 5 مرات يوميًا.

الثوم معروف بفوائده العلاجية والمضادة للالتهاب، وفي حالة آلام الظهر يمكن تناول 2-3 فصوص ثوم على الريق يوميًا كعلاج أو يمكن التدليك باستخدام زيت الثوم -وهذا أفضل- حيث يترك على الظهر لفترة كافية ثم يغسل الظهر بالماء الدافيء.

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يحتوي الزنجبيل على مواد مضادة للالتهابات وبالتالي فهو مفيد في التخفيف من آلام الظهر، اغلي شرائح الزنجبيل في الماء لمدة نصف ساعة على نار هادئة واتركيها لتبرد ثم حليها بالعسل واشربيها.

يعتبر القمح من الحبوب التى تهدىء الالتهابات لذلك هو مفيد فى حالات الام الظهر، ضعي الدقيق فى ماء ثم ارفعيه على نار هادئة حتى تصبح عجينة، انتظري قليلًا حتى تصبح درجة حرارتها عالية الى حد ما، وضعي العجينة على مكان الالم ويفضل ان توضع ساخنة قدر المستطاع، لمدة ثلاث مرات يوميًا.

الملح الإنجليزي

يصرف هذا الملح في الصيدليات بعبوات صغيرة كعلاج للإمساك، كما يوصف هذا الملح للراحة من جميع الآلام العضلية بما فيها ألم الظهر حيث أن له مفعول مضاد للالتهاب، اصنعي كمادات من الملح الانجليزي بمزجه مع القليل من الماء الساخن ثم اغمسي قطعة من القماش في هذا المزيج ثم اعصريها جيداً وضعيها على الظهر.

اطحني حبوب الحلبة جيدًا ثم اخلطيها باللبن او الماء لتصنعي عجينة، وضعي العجينة على مكان الالم ثلاث مرات يوميًا، ويفضل وضع العجينة وهى ساخنة قدر المستطاع.