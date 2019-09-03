دراسة: الميكروبات قد تلعب دورا في بداية الأزمة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

قد تسهم الكائنات الحية الدقيقة في الجسم في زعزعة استقرار لويحات الشريان التاجي والنوبات القلبية اللاحقة ، وذلك وفقًا لبحث أجراه مؤخرًا فريق من الباحثين في الجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس في روما بإيطاليا، وعرضت النتائج فى إطار فعاليات المؤتمر العالمى لأمراض القلب الذى عقد مؤخرا في واشنطن.

وتشير الأبحاث إلى أن النظام الغذائي والتدخين والتلوث والعمر والأدوية لها تأثير كبير على فسيولوجيا الخلايا والجهاز المناعي والتمثيل الغذائي، كما تشير إلى أن هذه الآثار تتوسط فيها الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء.

سجلت الدراسة 30 مريضا يعانون من متلازمة الشريان التاجي الحادة وعشرة مرضى الذبحة الصدرية المستقرة. عزل الباحثون بكتيريا الأمعاء من عينات البراز. تم استخراج بكتيريا اللوحة التاجية من بالونات رأب الأوعية الدموية.. كشفت مقارنة الكائنات الحية الدقيقة في البراز واللوحات التاجية عن تكوين مختلف في الموقعين. في حين أن للبكتيريا البرازية تركيبة غير متجانسة ، ووجود واضح للبكتيرويدات والسمات الثابتة ، احتوت لويحات الشريان التاجي بشكل أساسي على الميكروبات ذات الأنماط الظاهرية المؤيدة للالتهابات التي تنتمي إلى البروتيوبكتريا والكتينيات.

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وقال الدكتور "يوجينيا بيسانو"، الأستاذ فى الجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس بإيطاليا: "هذا يشير إلى الاحتفاظ الانتقائي للبكتيريا المؤيدة للالتهابات في لويحات تصلب الشرايين، والتي يمكن أن تثير استجابة التهابية وتمزق البلاك"، وأضاف :لقد وجدنا تركيبة مختلفة من ميكروبيوم الأمعاء لدى مرضى حادة ومستقرة.

وأشارت الدراسة إلى أنه حتى الآن، لم تُظهر الأبحاث بشكل مقنع أن الالتهابات والالتهابات التي تلت ذلك تشارك بشكل مباشر في عملية عدم استقرار البلاك والنوبات القلبية. على سبيل المثال ، فشلت المضادات الحيوية ضد الكلاميديا الالتهاب الرئوي في الحد من مخاطر حدوث أمراض القلب، لكنه تابع: "في حين أن هذه دراسة صغيرة، فإن النتائج مهمة لأنها تجدد فكرة أن على الأقل في مجموعة فرعية من المرضى ، قد تؤدي العوامل المسببة للعدوى دورًا مباشرًا في زعزعة استقرار البلاك. ستخبرنا الأبحاث الإضافية ما إذا كان بإمكان المضادات الحيوية منع أحداث القلب والأوعية الدموية في بعض المرضى".

وخلصت الدراسة إلى أن "الكائنات الدقيقة في القناة الهضمية واللويحات التاجية يمكن أن يكون لها وظيفة مسببة للأمراض في عملية زعزعة استقرار البلاك وقد تصبح هدفًا علاجيًا محتملًا".