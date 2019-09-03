للوقاية من أمراض السفر.. لا تتجاهل هذه الأمور

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

كثيرا ما يصاب السياح ببعض الأمراض، التي تعكر صفو رحلتهم وتحرمهم من الاستمتاع بعطلتهم، كالإسهال والحمى. ويمكن الوقاية من أمراض السفر ببعض التدابير المهمة كالاهتمام بالنظافة الشخصية وسلامة الطعام والشراب والحماية من البعوض والقراد.

وأوضح الدكتور كريستيان شونفيلد أن أهم التدابير الصحية يتمثل في غسل اليدين بانتظام وبشكل جيد للحماية من أمراض مثل الإنفلونزا والإسهال، مع ضرورة استعمال الصابون، والذي يساعد على إزالة الأوساخ والدهون وكذلك الجراثيم ومسببات الأمراض الأخرى بشكل كبير. وبعد إزالة الطبقة العليا من الاتساخات من الجلد يمكن استخدام مستحضرات التعقيم.

غلي ماء الشرب

كما أكد اختصاصي الطب الاستوائي والسفر الألماني على ضرورة غلي ماء الشرب أو شراؤه في زجاجات بلاستيكية محكمة الغلق، كما يلزم تقشير الفاكهة وطهي الخضروات بشكل جيد. وعند الرغبة في استخدام أطعمة طازجة عند الطهي كالطماطم مثلا، فيجب أولا سكب الماء المغلي عليها قبل تحضيرها؛ حيث يقتل هذا معظم مسببات المرض.

وأشار شونفيلد إلى أن الصابون له فائدة أيضا عند تعرض السائح لعضة الحيوانات؛ لذا ينصح دائما باصطحاب كمية كافية من الصابون خلال الرحلة. وأوضح شونفيلد أن غسل موضع عضة الكلب مثلا لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة يساعد على إزالة الكثير من الجراثيم، ومن ثم الحد من خطر الالتهابات بشكل كبير.

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وحتى إذا احتوى الجرح على فيروس داء الكلب (السعار)، فسيتم تدميره إلى حد ما بمساعدة الصابون وإفقاده للقدرة على العدوى.

ويمكن الحماية من داء الكلب عن طريق الابتعاد عن الحيوانات البرية والحيوانات الضالة؛ حيث يساهم هذا في تقليل العدوى بشكل كبير. وينصح شونفيلد مَن يخطط لرحلة طويلة بتلقي لقاح ضد داء الكلب.

حماية من البعوض والقراد

ومن جانبها، أشارت البروفيسورة أوته ماكنشتيت إلى أن تدابير الوقاية من أمراض السفر يجب أن تشمل الحماية من البعوض والقراد؛ فالبعوض يمكنه نقل العديد من الفيروسات مثل فيروس النيل الغربي وحمى الضنك والحمى الصفراء والشيكونغونيا، كما قد يتسبب القراد في نقل داء لايم والتهاب الدماغ.

وأوضحت أستاذة علم الطفيليات بجامعة هوهنهايم الألمانية أنه لا يوجد حتى الآن لقاح ضد داء لايم، على الرغم من الأبحاث المكثفة. وللوقاية من لدغات الحشرات والأمراض الفيروسية المحتملة ينبغي ارتداء ملابس طويلة، كما تفيد الناموسيات في الحماية من مثل هذه الحشرات في الليل وأثناء النوم.

ومن التدابير الهامة أيضا تطبيق المادة الطاردة للبعوض على الجلد؛ حيث إنها تطرد البعوض والقراد بسبب رائحتها النفاذة.