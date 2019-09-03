"مسها جن عاشق".. هل أثّر العفريت على القوة الجسمانية لإسراء غريب؟

لا يزال الغموض يسطر على قضية وفاة الشابة الفلسطينية إسراء غريب، وسط تأكيد زوج شقيقة الراحلة، محمد صافي، أنه مسها "جن عاشق"، تسبب في ظهور الجروح على وجهها وجسدها، كما أنه ضربها بقوة تفوق الرجال، خلال وجوده في جسد ذات الـ21 عاما، وسط تساؤلات حول حقيقة الجن في الشريعة الإسلامية.

وبدوره، قال الشيخ أحمد مدكور، العالم الأزهري، إن الجن يعد من الحقائق المذكورة في الدين الإسلامي، وأنه يعطى قوة لمن يمسه، "هو ببساطة عبارة عن هوا، مش حاجة ممسوكة ليها حجم واضح"، لافتا إلى أنه تتوقف قوته على حسب بُعد الإنسان الممسوس عن الله والصلاة والعبادات.

وأضاف "مدكور"، أنه عندما يدخل الجن جسم الإنسان، يسيطر على جهازه العصبي، ليتحكم في كلامه وتحركاته، "ممكن يضرب بقوة فعلا، ويشتم كمان"، ولكنه كائن ضعيف يمكن أن يحرق بمجرد ذكر آيات من القرآن الكريم، مستشهدا بالآية رقم 76 من سورة النساء:"الَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا".

واختتم العالم الأزهري حديثه، بأنه يجب على الإنسان أن يرقى نفسه، ومن أشهر ما ورد في السنة النبوية في ذلك الأمر: "بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك".

Advertisements

وفي سياق متصل، تحدثت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني عن "السحر"، موضحة: "أن جمهور العلماء أكدوا أن السحر له حقيقة وله تأثير على النفس، فإن إلقاء البغضاء بين الزوجين والتفريق بين المرء وأهله، الذي أثبته القرآن الكريم ليس إلا أثرًا من آثار السحر".

وتابعت: "ولو لم يكن للسحر تأثيرا لما أمر القرآن بالتعوذ من شر النفاثات في العقد، ولكن كثيرًا ما يكون هذا السحر بالاستعانة بأرواح شيطانية، فنحن نقر بأن له أثرًا وضررًا ولكن أثره وضرره لا يصل إلى الشخص إلا بإذن الله، فهو سبب من الأسباب الظاهرة التي تتوقف على مشيئة مسبب الأسباب رب العالمين جل وعلا.

واختتمت الدار حديثها، بأن المسلم ذا العقيدة السليمة يعلم تمام العلم أن النافع الضار هو الله، وأنه هو المسخر للكون ببديع حكمته وعظيم قدرته، وأن المسلم المتفقه في دينه والباحث الدارس لا ينفي وجود السحر السابق للأدلة، التي وردت في صدر البحث، وأن على المسلم أن يكون قوي الإيمان مستعينًا بالله.