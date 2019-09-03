طريقة عمل زبدة فول سوداني

"زبدة فول سوداني" من الأطعمة التي يحبها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، لمذاقها المميز واللذيذ.

وفيما يلي خطوات تحضير أجنحة الدجاج المحمرة، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج "سي بي سي سفرة":

المقادير

زبدة

فول سودانى

ملح

ربع ملعقة صغيرة زيت

عسل أبيض

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طريقة التحضير

- تحميص الفول السودانى لمدة 3 دقائق، داخل طاسة على النار.

- إضافة ملح والزيت على الفول السودانى.

- إضافة عسل أبيض إلى الفول السودانى في الخلاط.

- الاستمرار من الخلط، للحصول على قوام متماسك كريمي.