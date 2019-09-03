علامات مبكرة تشير للإصابة بالسكري

كلا النوعين من مرض السكري لديهما بعض علامات التحذير ذاتها، والتي تبدأ عادة قبل الإصابة بالمرض بأشهر قليلة، وتنذر باحتمالية الإصابة به، وإذا استطعت السيطرة على مستويات السكر يمكن تأجيل الإصابة بالمرض.

ومن بين تلك العلامات بحسب موقع "ويب مد":

الجوع والتعب

يحول جسمك الطعام الذي تتناوله إلى جلوكوز تستخدمه خلاياك للطاقة، لكن خلاياك تحتاج إلى الأنسولين لتستهلك الجلوكوز، إذا كان جسمك لا ينتج ما يكفي من الأنسولين أو لا ينتج أي الأنسولين، أو إذا كانت خلاياك تقاوم الأنسولين الذي يصنعه جسمك، فلن يتمكن الجلوكوز من الوصول إليه وبالتالي لن يكون لديك طاقة. هذا يمكن أن يجعلك أكثر جوعا وتشعر أكثر بالتعب من المعتاد.

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التبول كثيرا والعطش

عادة ما يضطر الشخص العادي إلى التبول بين أربع وسبع مرات خلال 24 ساعة، لكن المصابين بداء السكري قد يزيدون كثيرًا.

حيث يعيد الجسم امتصاص الجلوكوز أثناء مروره بالكلى. لكن عندما يرفع السكري نسبة السكر في الدم لديك، قد لا تتمكن كليتاك من إعادة كل شيء إلى الداخل. هذا يتسبب في جعل الجسم ينتج المزيد من البول ويستهلك السوائل. النتيجة: سوف تضطر إلى الذهاب كثيرًا للتبول، ولأنك تبول كثيرًا، يمكنك أن تشعر بالعطش الشديد. عندما تشرب أكثر، سوف تبول أكثر.

جفاف الفم وحكة في الجلد

لأن جسمك يستخدم السوائل في التبول، فهناك رطوبة أقل لأشياء أخرى. قد تصاب بالجفاف وقد يشعر فمك بالجفاف. يمكن أن تسبب البشرة الجافة حكة.

الرؤية

يسبب السكري عدم وضوح الرؤية، وقد يؤدي تغيير مستويات السوائل في جسمك إلى تضخيم العدسات في عينيك. يغير الشكل ولا يمكنهم التركيز.