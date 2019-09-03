تعتبر البطاطس أحد أهم وأكثر الأغذية استهلاكا في جميع أنحاء العالم، ويعود أصلها إلى مُرتفعات الأنديز في أمريكا الجنوبيّة.

البطاطس أيضا من أكثر الأنواع جذبا لشريحة كبيرة من الناس، خاصة الأطفال، وتتفنن ربات المنازل في إعدادها بعدة طرق، ومنها البطاطس البورية.

وفيما إليك طريقة عمل صينية البطاطس البورية.

المكوّنات

كيلو بطاطس.

1/2 كيلو لحم مفروم.

1/2 كوب حليب سائل.

بيضة.

2 بصل.

2 فص ثوم مفروم.

بقسماط.

ملعقة صغيره سمنة أو زبدة.

ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود.

كمون ناعم.

بهارات.

Advertisements

طريقة التحضير

- تسلق البطاطس جيدا وتقشر وتوضع في إناء.

- نقوم بهرس البطاطس في ماكينة الهرس او يدويا باستخدام كوب.

- نضيف الحليب و نصف ملعقة سمن او زبده لكي تصيح كالعجينه.

- نبشر بصله ونضعها مع خليط البطاطس المهروسة.

- نضع الثوم المفروم والملح والفلفل والبهارات والكمون، ونتذوقها حتى نتأكد من مذاقها.

- نضع بصلة مبشورة في قدر، مع السمن، على النار، ونقلب، ثم نضع عليه اللحم المفروم، ونضيف له الملح والفلفل والبهارات، ونقلب حتى يصبح عصاج.

- نحضر صينية ونقوم بدهانها بالسمن أو الزبدة، ونضع فوقها طبقة من البقسماط.

- نأخذ بعضا من الخليط، ونقوم بفرده بشكل طبقة على الصينية، ويمكن استخدام بعض السمن لتسهيل الفرد.

- نضع اللحم المفروم على طبقة البطاطس، ثم نضع باقي الكمية من البطاطس ونقوم بفردها على طبقة اللحم الفروم.

- نأخذ صفار البيضة ونفرده على الصينية، ثم يرش البقسماط عليه.

- توضع الصينية في الفرن حتى يحمر الوجه، ثم تقدم للأكل.