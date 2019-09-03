طريقة عمل سندوتشات المدرسة بـ 3 طرق مختلفة

تقع الأمهات في حيرة عمل سندوتشات المدرسة باشكال مختلفة حتى لا يشعر الطفل بالملل من تكرار نفس السندوتشات كل يوم لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل سندوتشات المدرسة بأشكال مختلفة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الإيد". المكونات نصف كيلو دقيق. نصف كيلو دقيق أسمر. 2 ملعقة كبيرة سكر. ملعقة كبيرة خميرة فورية. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. نصف كوب لبن بودرة. نصف كوب زيت. رشة ملح. ماء للعجن. بسطرمة. جبنة رومي. جبنة مواتزريلا. جبنة بيضاء. زيتون حلقات. شمر حبوب. حبوب كراوية. سمسم محمص. حبة البركة. لبن للوجه. بيضة للوجه. فانيليا للوجه. حبوب كمون للوجه. الحشوة الأولى لحمة مفرومة. بصل. فلفل رومي. بيضة. زيت. ملح. فلفل أسود. Advertisements قرفة ناعمة. زنجبيل بودرة. الحشوة الثانية شرائح دجاج. بصل. فلفل رومي. زيت. ملح. فلفل أسود. قرفة ناعمة. زنجبيل بودرة. الحشوة الثالثة سجق. بصل. فلفل رومي. زيت. ملح. فلفل أسود. طريقة تحضير يخلط الدقيق والدقيق الأسمر والملح والسكر واللبن البودرة والخميرة والبيكنج بودر لعمل العجينة. يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة، وتترك لـ"تخمرّ". تفرد العجينة وتحشى بحشوة البسطرمة والجبنة الرومي، أو الجبنة الرومي والموتزاريلا، أو الجبنة البيضاء والزيتون. تُرَشّ بالكراوية أو الكمون أو الشمر أو السمسم أو حبة البركة. تُرَصّ السندوتشات في صينية، وتدهن بخليط البيض واللبن والفانيليا. توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج. طريقة تحضير الحشوة الأولى تخلط اللحمة المفرومة والبصل والفلفل والبيضة والملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل البودرة. يشكل الخليط أصابع ويرص في صينية مدهونة بالزيت، ويوضع بالفرن حتى تمام النضج. طريقة تحضير الحشوة الثانية يشوح الدجاج في الزيت على النار. يضاف البصل والفلفل والملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل البودرة ويترك الخليط حتى تمام النضج. طريقة تحضير الحشوة الثالثة يقلب السجق في قليل من الزيت على النار مع البصل والفلفل الرومي. يضاف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

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