"نايكي" تكشف عن حذاء ذكي.. تتحكم فيه بالأوامر الصوتية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كشفت شركة نايكي عن الحذاء الذكي ذاتي الربط Adapt Huarache الجديد، الذي يمكن التحكم فيه بالأوامر الصوتية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الحذاء الذكي ذاتي الربط Adapt Huarache الجديد يأتي مزودا بنظام ربط "FitAdapt" يعتمد على موتور لربط الرباط بإحكام أو بشكل متحرر.

ويتم التحكم في الموتور بواسطة المساعد الصوتي أبل Siri أو عبر تطبيق خاص للهاتف الذكي آيفون وساعة أبل Watch.

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كما يمكن للمستخدم ضبط إعدادات مسبقة للأنشطة المختلفة، وذلك للتبديل بين ربطات الرباط بأقصى سرعة ممكنة.

ويتمتع الحذاء الذكي الجديد بتصميم يستشرف المستقبل ويستلهم في الوقت ذاته الموديل الأسطوري Huarache، الذي يعود إلى عام 1991.

وأعلنت نايكي عن إطلاق الحذاء الذكي Adapt Huarache الجديد اعتبارا من يوم 13 أيلول/سبتمبر الجاري، غير أنها لم تفصح بعد عن السعر.